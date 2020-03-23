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Зеленский провел телефонный разговор с главой МВФ

Зеленский провел телефонный разговор с главой МВФ
05:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский по телефону обсудил с главой МВФ совместное сотрудничество.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой относительно сотрудничества Украины с МВФ.

Об этом информирует сайт главы государства.

"Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса. Владимир Зеленский проинформировал главу Международного валютного фонда о состоянии дел в нашей стране и мерах, предпринятых для предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, а также шаги к имплементации этой программы.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Со своей стороны, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в Twitter назвала беседу "очень конструктивной".

 

"Провела сегодня очень конструктивный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, выразила нашу поддержку Украине в то время как страна противостоит огромным вызовам вследствие COVID-19", - написала глава МВФ.

Напомним: 

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МВФ, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева.
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