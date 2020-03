Зеленский провел телефонный разговор с главой МВФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой относительно сотрудничества Украины с МВФ.

Об этом информирует сайт главы государства.

"Стороны обсудили финансово-экономическую ситуацию в Украине в связи с распространением коронавируса. Владимир Зеленский проинформировал главу Международного валютного фонда о состоянии дел в нашей стране и мерах, предпринятых для предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, собеседники обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, а также шаги к имплементации этой программы.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Со своей стороны, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в Twitter назвала беседу "очень конструктивной".

I had a very constructive conversation with #Ukraine’s President @ZelenskyyUa today, and expressed our support for Ukraine as the country confronts the tremendous challenges caused by COVID-19

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) March 22, 2020