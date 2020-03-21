СМИ: у Зеленского рассматривают возможность введения чрезвычайного положения

Новости Украины:В Офисе президента рассматривают возможность созыва заседания СНБО для обсуждения вопроса о введении чрезвычайного положения в Украине.

В Офисе президента рассматривают возможность созыва экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины на 22 марта.

Как сообщил УНИАН информированный источник, на заседании будет рассматриваться вопрос о возможности введения чрезвычайного положения в Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы будем смотреть по ситуации", - сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что ранее подобное заседание планировалось на 17 марта, однако оно так и не состоялось.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее регионах вводится указом президента, который должна утвердить Верховная Рада в течение двух дней с момента обращения.

Напомним: