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СМИ: у Зеленского рассматривают возможность введения чрезвычайного положения

СМИ: у Зеленского рассматривают возможность введения чрезвычайного положения
19:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Офисе президента рассматривают возможность созыва заседания СНБО для обсуждения вопроса о введении чрезвычайного положения в Украине.

В Офисе президента рассматривают возможность созыва экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины на 22 марта.

Как сообщил УНИАН информированный источник, на заседании будет рассматриваться вопрос о возможности введения чрезвычайного положения в Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы будем смотреть по ситуации", - сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что ранее подобное заседание планировалось на 17 марта, однако оно так и не состоялось.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее регионах вводится указом президента, который должна утвердить Верховная Рада в течение двух дней с момента обращения.

Чем чрезвычайная ситуация (ЧС) отличается от чрезвычайного положения (ЧП), и как это может повлиять на жизнь обычных граждан.

Напомним: 

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СНБО, Чрезвычайное положение, ОПУ.
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