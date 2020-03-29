"Нано-реформа": Милованов раскритиковал новую редакцию закона о рынке земли

Экс-министр экономики подчеркнул, что новая редакция закона о рынке земли не решает никаких проблем, которые есть на агрорынке.
Об этом он сообщил на странице facebook
По его мнению при предложенных условиях введения рынка земли, агрохолдинги продолжают расти, люди не получают справедливую стоимость за свою землю, общины недополучают налоги, будет меньше инвестиций чем могло быть, а возможность схем бесплатной приватизации госземли продолжит существовать.
"Изменение формата рынка земли вновь отбрасывает Украину в развитии как минимум на несколько лет", отметил Милованов.
Он отметил, что сейчас существует теневой рынок земли, люди, которые работают на земле, не защищены от рейдерства, а большая часть земли обрабатывается в темную и налоги не платятся.
Напомним:
На заседании фракции "Слуги народа" депутаты решили пересмотреть земельный законопроект. В первые два года будет действовать ограничения на покупку земли – не более 100 га в одни руки. С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено нынешним проектом.
13 ноября 2019 Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
3 января 2020 в ВР было подано законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению.