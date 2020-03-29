"Нано-реформа": Милованов раскритиковал новую редакцию закона о рынке земли

Новости Бизнеса:Милованов говорит, что новая модель рынка земли - это имитация.

Экс-министр экономики подчеркнул, что новая редакция закона о рынке земли не решает никаких проблем, которые есть на агрорынке.

Об этом он сообщил на странице facebook

По его мнению при предложенных условиях введения рынка земли, агрохолдинги продолжают расти, люди не получают справедливую стоимость за свою землю, общины недополучают налоги, будет меньше инвестиций чем могло быть, а возможность схем бесплатной приватизации госземли продолжит существовать.

"Изменение формата рынка земли вновь отбрасывает Украину в развитии как минимум на несколько лет", отметил Милованов.

Он отметил, что сейчас существует теневой рынок земли, люди, которые работают на земле, не защищены от рейдерства, а большая часть земли обрабатывается в темную и налоги не платятся.

Напомним: