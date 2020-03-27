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"Слуга народа" предложила компромисс по закону о рынке земли

"Слуга народа" предложила компромисс по закону о рынке земли
23:36 Пт, 27 Март 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Никита Потураев поделился информацией по поводу компромисса от "Слуги народа" по закону о рынке земли.

На внеочередном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят закон о рынке земли, а фракция "Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс относительно него для всех парламентских фракций, заявляет народный депутат Никита Потураев.

"Достигнут консенсус с большинством парламентских фракций относительно обоих этих законов - закон о банках - это первый, и закон о земле. Там наша политическая команда во главе с президентом предложила беспрецедентный компромисс для всех парламентских фракций. Этот компромисс уже согласован с нашими международными партнерами", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

Потураев пояснил, что это предусматривает, что закон о земле начнет действовать через 9 месяцев - с 1 июля 2021 года. Кроме того, на 2 года после того, как он заработает, землю смогут покупать только физические лица, и не более 100 гектаров в руки.

"И только через 2 года, в 2023 году, землю смогут также покупать физические лица, и тогда порог концентрации увеличится до запланированных раньше 10 тыс. гектаров", - отметил он.

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Еще один компромисс, предложенный партией - это то, что государственная земля не будет передаваться в громады и не будет предметом купли-продажи.

Потураев заверил, что партия "Слуга народа" уже получила согласие от большинства парламентских фракций, и эти законы должны быть проголосованы на внеочередном заседании Верховной Рады.

По его словам, их принятие позволит сразу начать сотрудничество с МВФ.

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Кроме того, по его словам, в повестке дня на внеочередном заседании будет большой блок вопросов, направленных на преодоление последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Также будут рассмотрены поправки в законопроекты, которые позволят украинским врачам более оперативно лечить пациентов, в том числе с применением препаратов, эффективность которых экспериментально доказана во всем мире, но которых нет в протоколах.

Потураев уточнил, что заседание состоится не в субботу, но "в один из ближайших дней после субботы".

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Верховная Рада, Рада, Слуга народа, Никита Потураев.
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