Несчастные случаи на производстве: В Украине увеличили страховые выплаты пострадавшим

Новости Бизнеса:В Украине Кабмин повысил страховые выплаты для людей постадавших на производстве.

Кабмин увеличил на 11% размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. На реализацию решения в бюджете предусмотрено 693 млн грн.

Об этом сообщает правительство.

"Кабинет Министров увеличил на 11% размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер ежемесячных страховых выплат будет увеличен с 1 марта 2020 года более чем 205 тысячам пострадавших на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

"Для реализации этого решения в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2020 год предусмотрены средства в сумме 693 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, председатель ВР Дмитрий Разумков подписал законопроект, который приняли на внеочередном заседании ВР, по поддержке населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Закон передали на подпись Президенту Зеленскому.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.