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Среда, 08.04.2020
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Посевная кампания идет по плану: в ОПУ состоялось совещание с представителями АПК

Посевная кампания идет по плану: в ОПУ состоялось совещание с представителями АПК
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Представители аграрной отрасли отчитались о ходе весенне-посевной кампании на совещании в Офисе президента.

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко и представители украинского АПК и химпрома на совещании во вторник обсудили ситуацию в сельском хозяйстве при весенней посевной кампании и пути обеспечения высоких показателей урожайности в Украине в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной распространением COVID-19.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что сейчас весенне-полевые работы идут по плану. Представители аграрной отрасли отметили, что многие сельскохозяйственные направления сейчас нуждаются в поддержке со стороны государства.

Как сообщает пресс-служба президента, уполномоченный главы государства по земельным вопросам Роман Лещенко отметил три ключевые вещи, которые удалось обеспечить для украинских аграриев в текущем году.

"Первое - государственная поддержка в размере 4 млрд грн сохраняется, несмотря на секвестр бюджета. Второе - принятие базового земельного закона, на основе которого в ближайшие месяцы будет принят ряд нормативно-правовых актов, которые наведут порядок в земельных правоотношениях. Третье – это то, что президент Украины оперативно реагирует на ситуацию с продовольственной безопасностью", - отмечается в сообщении.

По мнению Лещенко, Украина имеет достаточные объемы, чтобы полностью обеспечить собственное потребление зерна и выполнение экспортных контрактов.

Напомним: 

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АПК, Олег Устенко, Посевная кампания, ОПУ, Роман Лещенко.
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