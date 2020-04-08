Посевная кампания идет по плану: в ОПУ состоялось совещание с представителями АПК

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко и представители украинского АПК и химпрома на совещании во вторник обсудили ситуацию в сельском хозяйстве при весенней посевной кампании и пути обеспечения высоких показателей урожайности в Украине в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной распространением COVID-19.
Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что сейчас весенне-полевые работы идут по плану. Представители аграрной отрасли отметили, что многие сельскохозяйственные направления сейчас нуждаются в поддержке со стороны государства.
Как сообщает пресс-служба президента, уполномоченный главы государства по земельным вопросам Роман Лещенко отметил три ключевые вещи, которые удалось обеспечить для украинских аграриев в текущем году.
"Первое - государственная поддержка в размере 4 млрд грн сохраняется, несмотря на секвестр бюджета. Второе - принятие базового земельного закона, на основе которого в ближайшие месяцы будет принят ряд нормативно-правовых актов, которые наведут порядок в земельных правоотношениях. Третье – это то, что президент Украины оперативно реагирует на ситуацию с продовольственной безопасностью", - отмечается в сообщении.
По мнению Лещенко, Украина имеет достаточные объемы, чтобы полностью обеспечить собственное потребление зерна и выполнение экспортных контрактов.
Напомним:
В Минэкономразвития рассказали, зачем отложили земельную реформу до 2021 года.
Государственные структуры с 20 марта по 4 апреля израсходовали 952 млн грн на закупку товаров для борьбы с коронавирусом.
Украина сокращает темпы экспорта пшеницы: среднесуточная ее отгрузка на экспорт в апреле уменьшилась в три раза по сравнению с мартом.