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COVID-19 в Украине: МВФ прогнозирует падение ВВП до "минус" 7,7%

COVID-19 в Украине: МВФ прогнозирует падение ВВП до "минус" 7,7%
16:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В связи с влиянием коронавируса ВВП Украины может упасть до "минус" 7,7%.

Международный валютный фонд ожидает серьезное падение уровня экономического роста в Украине из-за коронавируса - до "минус" 7,7% по итогам 2020 года.

Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе "Перспективы мировой экономики".

Так, по прогнозам МВФ, представленным в таблице относительно европейских экономик, реальный ВВП Украины в конце нынешнего года прогнозируется на уровне минус 7,7%. По итогам 2019 года этот показатель был позивным и составлял 3,2%.

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В то же время ожидается, что в 2021 году экономика Украины стабилизируется и реальный ВВП достигнет отметки 3,6%.

Как отмечается в докладе МВФ, страны с формирующимися и развивающимися рынками, к которым относится Украина, "стоят перед кризисом в сфере здравоохранения (из-за пандемии COVID-19), серьезным шоком для спроса на внешних рынках, резким ухудшением глобальных финансовых условий и падением цен на сырье".

По другим данным прогноза МВФ относительно Украины, индекс потребительских цен опустится с отметки 7,9 по результатам прошлого года до 4,5 - по итогам нынешнего, и поднимется до 7,2 в 2021 году. Баланс текущих счетов останется отрицательным на уровне минус 2,0 в 2020 году и минус 2,4 в 2021-м. Уровень безработицы в Украине, как прогнозирует МВФ, увеличится до 10,1% в 2020 году и опустится до 9,3% в следующем году.

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Резкое снижение экономических показателей для Украины соответствует мировым тенденциям, связанным с экономически финансовым кризисом, прогнозируемым МВФ в связи с последствиями от пандемии коронавируса. Так, по данным Фонда, показатель роста глобальной экономики в целом резко снизится с 2,9% по итогам прошлого года до минус 3,0% в конце нынешнего. Ожидается, что экономическое падение не пройдет мимо и наиболее развитых экономик, в том числе США, Китая, стран Европейского Союза и других экономик мира.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

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Украина, МВФ, Финансы, Коронавирус, Covid-19.
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