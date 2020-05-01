Перерасчет пенсий в мае: кому и на сколько повысят выплаты

Новости Бизнеса:С пятницы, 1 мая, украинским пенсионерам будут начислять повышенные выплаты — с учетом ежегодной индексации пенсий.

Плановая индексация пенсий в 2020 году пройдет с 1 мая, а коэффициент перерасчета пенсий составит 1,11. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №251 от 1 апреля "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году".

Согласно постановлению, в 2020 году перерасчет пенсий проводится с 1 мая согласно закону" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и постановлению Кабмина от № 124 от 20 февраля 2019 года.

"Перерасчет пенсий проведут с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11",– говорится в объяснении Пенсионного фонда Украины.

Увеличение пенсионных выплат с мая 2020 будет осуществляться двумя путями:

Индексация трудовых пенсий:

она составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен;

Доплата к пенсиям:

пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную надбавку в 500 гривен. В целом это коснется 1,5 миллиона пенсионеров.

Также до 2 100 гривен повысили минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

При этом в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии, не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

"Пересчет проведен автоматически (без личных обращений) 9, 9 млн пенсионеров. Размер пенсий повысили 8️, 36 млн человек. Средний размер повышения - 259,41 гривен", - отметили в ПФУ.

По данным ПФУ, размер повышения составит:

100 гривен - 45% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 37,9% пенсионеров,

от 400 гривен до 500 гривен - 6,1% пенсионеров,

от 500 гривен до 700 гривен - 5,6% пенсионеров,

от 700 гривен до 1000 гривен - 3,1% пенсионеров,

более 1000 гривен - 2,3% пенсионеров.

Выплата будет проводиться с 4 мая 2020 в установленные пенсионерам даты выплат путем зачисления на счета в банках или через "Укрпочту".

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что постановление Кабинета министров о плановой индексации пенсий с 1 мая 2020 года касается 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров. Как отметила министр, средний размер повышения после индексации составит 260 гривен. Наименьшее повышение установлено на уровне 100 гривен.