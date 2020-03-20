Минсоцполитики: У пенсионеров не будут забирать субсидию даже в случае задолженности

Новости Бизнеса:Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что даже при задолженности, у пенсионеров не отнимут субсидию.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что субсидию не будут забирать у пенсионеров, у которых возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина.

Об этом она сказала в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг.

"Если у них возникнет задолженность, у них никто не заберет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку - ред.), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте такие очереди", - сказала Лазебная.

Если же оплатить коммунальные услуги крайне необходимо, можно обратиться за помощью к социальным работникам, детям или внукам, или совершить платеж онлайн.

Министр социальной политики также отметила, что в апреле правительство планирует выдать единовременную помощь по 1 тысяче гривен тем, у кого пенсия менее 5 тысяч. По тысяче также получат лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, инвалиды с детства, добавила она, заверив при этом, что с 1 мая КМУ проиндексирует все пенсии.

Напомним: