Минсоцполитики: У пенсионеров не будут забирать субсидию даже в случае задолженности

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что субсидию не будут забирать у пенсионеров, у которых возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина.
Об этом она сказала в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг.
"Если у них возникнет задолженность, у них никто не заберет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку - ред.), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте такие очереди", - сказала Лазебная.
Если же оплатить коммунальные услуги крайне необходимо, можно обратиться за помощью к социальным работникам, детям или внукам, или совершить платеж онлайн.
Министр социальной политики также отметила, что в апреле правительство планирует выдать единовременную помощь по 1 тысяче гривен тем, у кого пенсия менее 5 тысяч. По тысяче также получат лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, инвалиды с детства, добавила она, заверив при этом, что с 1 мая КМУ проиндексирует все пенсии.
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