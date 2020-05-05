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Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый и средний бизнес

Шмыгаль: Карантин больше всего повлиял на малый и средний бизнес
07:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что карантинные меры больше всего повлияли на микро, малый и средний бизнес.

Ситуация в экономике Украины чрезвычайно сложная вследствие карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Ситуация в экономике очень сложная, мы не преуменьшаем влияния экономического кризиса в ситуации с карантином в Украине", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что карантинные меры больше всего повлияли на микро, малый и средний бизнес.

"Мы не преуменьшаем ситуации относительно того, сколько людей сегодня потеряли работу, и у нас 100 тысяч безработных зарегистрировались на бирже. Мы готовы поддерживать малообеспеченные семьи", - добавил Шмыгаль.

Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса

Он заметил, что правительство ведёт диалог с малым и средним бизнесом о сохранении людей на работе и возможной компенсации за такое сохранение в виде возмещения процентных ставок в банках, совместно работают и над другими программами.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит поэтапный план поддержки бизнеса.

Как сообщалось, 12 марта Кабинет министров ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас карантин в Украине продлен до 22 мая 2020 года, а с 11 мая произойдет его постепенное смягчение.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев COVID-19.

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Бизнес, Карантин, Экономика Украины, Денис Шмыгаль, Коронавирус в Украине, Коронавиурс.
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