Зарплата или трудовой стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине

Новости Бизнеса:В Украине при индексации пенсий, количество банков для получения которой сократили, главную роль играет заработная плата пенсионера, а не 40-летний стаж.

Во время индексации пенсии в 2020 году прежде всего будут учитывать размер заработной платы. Стаж, который есть у пенсионера будет следующим фактором во время перечисления.

В этом году индексация выплат украинцам будет происходить индивидуально. В целом пенсия вырастет на 11%. Об этом 9 мая в эфире UA:Николаев заявила глава ПФУ Елена Сычугова.

"Размер пенсии зависит от размера зарплаты, в меньшей степени – от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой",– отметила Сычугова.

Кабинет Министров Украины в мае 2020 осуществляет индексацию пенсий и устанавливает доплату для отдельных категорий пенсионеров. Пенсия, в частности, в среднем увеличится на 260 гривен.

Индексация трудовых пенсий составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен.

До 2 тысяч 100 гривен повысили минимальный размер пенсии женщинам, страховой стаж которых составляет 30 лет, и мужчинам со страховым стажем в 35 лет и больше.

По данным ПФУ, размер повышения составит:

100 гривен - 45% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 37,9% пенсионеров,

от 400 гривен до 500 гривен - 6,1% пенсионеров,

от 500 гривен до 700 гривен - 5,6% пенсионеров,

от 700 гривен до 1000 гривен - 3,1% пенсионеров,

более 1000 гривен - 2,3% пенсионеров.

Кому пенсии не индексируют

В постановлении Кабмина об исключении из индексации ничего не указано, однако согласно закону о пенсионном обеспечении, индексации не подлежат разные спецпенсии – пенсии судьям, прокурорам.

Также не стоит рассчитывать на увеличение выплат и пенсионерам, кому учитывают различные надбавки: например, за выслугу лет, льготный стаж и прочее. Говорится о ситуации, когда расчетный (базовый) размер пенсии ниже фактического, который человек получает на руки. Для такой категории людей после индексации пенсия никак не изменится.

Как сообщалось ранее, в 2020 году пенсионеров ожидает еще два повышения выплат в связи с изменением прожиточного минимума - с 1 июля и с 1 декабря. Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная.

По словам чиновницы, некоторые категории пенсионеров не попали под индексацию пенсий в мае, но повышение выплат в июле и декабре коснется и их.

Напомним, что перерасчет пенсий, который украинцы ожидали с начала марта правительство перенесло сначала на сентябрь 2020 года. После этого правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком было распущено. По мнению экспертов, это было связано с падением рейтингов украинской власти.

Новое правительство, которое возглавил Денис Шмыгаль пообещало в ближайшее время решить вопрос с индексацией. В частности, планировалось начать перерасчет в апреле, однако в итоге президент Зеленский и представители Кабмина аноснировали перерасчет пенсионных выплат в мае этого года.