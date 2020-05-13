Шмыгаль: Атомная генерация полностью заполняет всю базовую нагрузку, которую способна потребить Украина

Новости Бизнеса:Шмыгаль говорит, что баланс энергосистемы надежен и соответствует отраслевым требованиям.

Обновленный в конце апреля прогнозный баланс электроэнергетической системы Украины является надежным и соответствует действующим отраслевым требованиям, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Баланс абсолютно надежный, и соответствует тем требованиям, которые в настоящее время есть в отрасли", – сказал он на заседании энергетического комитета Верховной Рады во вторник.

Глава правительства отметил, что из-за кризиса общее потребление электроэнергии в стране снизилось на 9%, что, соответственно, отобразилось на объемах производства всех видов генерации за исключением возобновляемой. При этом Шмыгаль напомнил, что, согласно законодательству, государство должно выплачивать "зеленый" тариф инвесторам в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) вне зависимости от того был ли произведен ресурс, или его выработка была ограничена системным оператором в рамках мер по балансированию энергосистемы.

"Законодательство наше прописано так, что мы независимо от того берем или не берем (э/э из ВИЭ – ред.) обязаны платить за альтернативную энергетику. Так подписаны соглашения. Поэтому для того, чтобы избежать так сказать "двойной оплаты" за произведенную электроэнергию, мы были вынуждены были пойти на встречу "Энергоатому" и перенести плановые ремонты с осени на весну", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства при этом добавил, что в настоящее время атомная генерация покрывает всю базовую нагрузку, которая может быть потреблена.

"Сегодня атомная генерация полностью заполняет всю базовую нагрузку, которую способна потребить Украина, Все остальное – балансирующая мощность, которую, к сожалению, в настоящее время может заполнять только тепловая генерация в связи с тем, что гидрогенерация потеряла порядка 28% своей мощности из-за безводной зимы. Поэтому такая нагрузка сегодня идет в часы вечернего максимума на тепловые станции. Это природный процесс для энергетического баланса энергетической системы Украины", – сказал он.

Шмыгаль также добавил, что разработанный профильным министерством прогнозный энергобаланс утверждался в присутствии премьер-министра, президента Владимира Зеленского, а также главы энергетического комитета Андрея Геруса.