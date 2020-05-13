Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
В ЕС прогнозируют мировую политическую дестабилизацию
В ЕС прогнозируют мировую политическую дестабилизацию
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)
Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)

Шмыгаль: Атомная генерация полностью заполняет всю базовую нагрузку, которую способна потребить Украина

Шмыгаль: Атомная генерация полностью заполняет всю базовую нагрузку, которую способна потребить Украина
00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Шмыгаль говорит, что баланс энергосистемы надежен и соответствует отраслевым требованиям.

Обновленный в конце апреля прогнозный баланс электроэнергетической системы Украины является надежным и соответствует действующим отраслевым требованиям, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Баланс абсолютно надежный, и соответствует тем требованиям, которые в настоящее время есть в отрасли", – сказал он на заседании энергетического комитета Верховной Рады во вторник.

Глава правительства отметил, что из-за кризиса общее потребление электроэнергии в стране снизилось на 9%, что, соответственно, отобразилось на объемах производства всех видов генерации за исключением возобновляемой. При этом Шмыгаль напомнил, что, согласно законодательству, государство должно выплачивать "зеленый" тариф инвесторам в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) вне зависимости от того был ли произведен ресурс, или его выработка была ограничена системным оператором в рамках мер по балансированию энергосистемы.

"Законодательство наше прописано так, что мы независимо от того берем или не берем (э/э из ВИЭ – ред.) обязаны платить за альтернативную энергетику. Так подписаны соглашения. Поэтому для того, чтобы избежать так сказать "двойной оплаты" за произведенную электроэнергию, мы были вынуждены были пойти на встречу "Энергоатому" и перенести плановые ремонты с осени на весну", – сказал Шмыгаль.

Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок

Глава правительства при этом добавил, что в настоящее время атомная генерация покрывает всю базовую нагрузку, которая может быть потреблена.

"Сегодня атомная генерация полностью заполняет всю базовую нагрузку, которую способна потребить Украина, Все остальное – балансирующая мощность, которую, к сожалению, в настоящее время может заполнять только тепловая генерация в связи с тем, что гидрогенерация потеряла порядка 28% своей мощности из-за безводной зимы. Поэтому такая нагрузка сегодня идет в часы вечернего максимума на тепловые станции. Это природный процесс для энергетического баланса энергетической системы Украины", – сказал он.

Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая

Шмыгаль также добавил, что разработанный профильным министерством прогнозный энергобаланс утверждался в присутствии премьер-министра, президента Владимира Зеленского, а также главы энергетического комитета Андрея Геруса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Электроэнергия, ВИЭ, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?
03 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
04 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
05 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве открываются рынки: список
В Киеве открываются рынки: список
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
В &quot;Дию&quot; добавили автогражданку
В "Дию" добавили автогражданку
Lexus готовит новый бюджетный кроссовер: подробности
Lexus готовит новый бюджетный кроссовер: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь