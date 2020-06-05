Приобретение сельхозтехники: Ощадбанк выплатил аграриям 168 млн компенсации

Новости Бизнеса:За приобретение отечественной сельхозтехники Ощадбанк выплатил аграриям 168 млн грн государственной компенсации.

Ощадбанк выплатил аграриям 168 млн грн государственной компенсации за приобретение отечественной сельхозтехники.

Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении.

"Ощадбанк остается крупнейшим оператором по выплате кэшбека украинским аграриям в рамках государственных программ поддержки АПК. В частности, в конце мая клиенты Ощадбанка получили 168 млн грн за приобретенную отечественную технику и оборудование", - говорится в сообщении.

В финучреждении отметили, что более 880 агропромышленных и фермерских предприятий приобрели через Ощадбанк почти 46 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 673 млн грн. Больше всего компенсаций получили аграрии из Луганской, Черниговской, Хмельницкой и Львовской областей.

Как сообщалось, Ощадбанк подписал с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства меморандум об участии в государственных программах поддержки АПК и продолжит оказывать поддержку предприятиям АПК в 2020 году. Кроме частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, планируется частичная компенсация процентов по кредитам сельхозпредприятий.

Частичная компенсация предусматривает возмещение уплаченных процентов в размере 1,5 учетной ставки НБУ, но не выше размера, предусмотренного кредитным договором, уменьшенного на 5 процентных пунктов.