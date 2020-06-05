"Дія": В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну

Новости Бизнеса:В приложении "Дія" запущена первая в мире виртуальная бизнес-страна.

В приложении "Дія" запущена первая в мире виртуальная бизнес-страна, где украинцы и предприниматели со всего мира смогут быстро реализовывать самые амбициозные инновационные и бизнес идеи без вмешательства государства.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Запустили сайт Diia City, первой в мире виртуальной бизнес-страны — city.diia.gov.ua. Инвестиционное законодательство, специальный налоговый режим, отдельное самоуправление. У цифровой страны есть план, как бороться с проблемами, распространенными для бизнеса, - рейдерством, коррупцией, высокими налогами, оттоком кадров за границу", - отметил он.

Цель проекта - создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса.

"Мы создадим самую комфортную в мире экономическую зону с низкими налогами, легальным трудоустройством, высокими зарплатами. Благоприятные условия для стартапов и предпринимателей без вмешательства государства - главный фактор для привлечения инвестиций и создания полезных технологий", - отметил Федоров.

Предусматривается, что к 2025 году благодаря проекту в стране будет создано дополнительно свыше 450 тыс. рабочих мест. Проект привлечет в IT-отрасль более $11,8 млрд.

Планируется, что проект заинтересует украинские и международные IT-компании, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.

Проект охватит такие технологические сферы, как AgroTech, Fintech и Blockchain, АІ и технологии облачных вычислений, медицинские нейросети и биотехнологии, IoT, Publishing и торговые площадки, авиационные и космические технологии, беспилотники, рекламу, маркетинг и продвижение, анимацию, графику и аудио, киберспорт и аутсорсинг бизнес-процессов.

"Резиденты" бизнес-страны получат уникальные цифровые услуги, возможность применить английское право и третейский суд Дія City, специальные условия валютного регулирования и упрощенный режим валютных расчетов, наблюдательный совет из резидентов, профессиональный менеджмент, упрощение государственного администрирования и специальный налоговый режим, «Единое окно» - государственные онлайн-сервисы, Офис обслуживания при ГПС Украины, современное образование.

Зарегистрироваться в бизнес-стране можно, отправив запрос на сайте проекта.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации при поддержке Программы ULEAD with Europe оцифрует все объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства и бизнес-объединения в Украине.

До конца июня 2020 года интерактивная карта будет доступна на сайте Дія.Бізнес.

Инициатива направлена на поддержку предпринимателей, представителей органов местного самоуправления, других заинтересованных сторон.

Заявку на включение в интерактивной карты могут представить бизнес-объединения или объект инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Также это могут сделать органы местного самоуправления (в том числе ОТГ), в случае, если они считают необходимым поддержать предпринимательство своего населенного пункта. Для этого необходимо скачать специальную таблицу и отправить ее на электронный адрес [email protected]