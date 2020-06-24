Заблоцкий: Лес не может справиться со стихией горных рек

Наводнения в Карпатах вызваны природными факторами и лес не в состоянии справиться с этой стихией, хотя и может удержать определенное количество осадков.

"Лес может удержать определенное количество осадков, но не в таких объемах, какие мы наблюдаем сейчас в Карпатах. Давайте в цифрах - в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд м куб., а лес максимально мог поглотить около 200-250 млн м куб. Это только 10% от всех осадков. Поэтому, лес не может справиться со стихией горных рек. Лес - не дамба для предупреждения паводков и удерживания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются рубки - это манипуляция и популизм", - об этом заявил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, сообщает пресс-служба Гослесагентства.

Он заметил, что в последние годы рубок было значительно меньше. Но эта информация не выгодна тем, кто систематически распространяет фейки о деятельности Гослесагентства.

"Например, если сравнить с прошлым годом, то объем заготовки древесины уменьшился на 17%. Это связано с постепенным переходом от сплошных к постепенным видам рубки. Так, за 5 месяцев этого года в Черновицкой области количество рубок сокращено на 41 тыс. кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Закарпатье 51 тыс. кубометров, а в Ивано-Франковской области на 75,7 тыс. кубических метров. В общей сложности, за последние 5 лет объем заготовки древесины в Карпатском регионе уменьшился на 20% (с 4,2 млн куб/м в 2015 году до 3,3 млн куб/м в 2019 году)", - сообщил руководитель ведомства.

По словам председателя Гослесагентства, сейчас не только Украина, но и вся Европа страдает от масштабных наводнений, вызванных дождями. Сербия, Босния и Герцеговина, Чехия пострадали от стихии. Это при том, что в Европе существует гораздо меньше ограничений на заготовку древесины. В цифрах - в Украине на 44.8% лесов существуют ограничения на заготовку древесины, тогда как в Чехии - 4.9%, Польше - 8.5%, Латвии - 9.7% ,Венгрии -13.6%, Австрии - 15.7%.

"Но в этих странах никто не заявляет, что рубки являются причиной наводнений", - резюмировал Заблоцкий.

Он подчеркнул, что проблемы незаконных рубок существуют, но преодолеть то, что выстраивали годами, невозможно за 5 месяцев.

"Однако есть положительная динамика. Если в 2016 году объем незаконных рубок в Карпатском регионе составлял 12 тыс. куб/м, то в 2019 году - 3,6 тыс. куб/м. Но дальнейший прогресс в этом вопросе напрямую зависит от принятия соответствующего закона, который бы урегулировал вопрос сертификации лесопродукции с целью искоренения спроса на незаконно заготовленную древесину. Мы его уже подготовили, сейчас он на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады", - сказал руководитель Гослесагентства.

По заключению ученых - Институт экологии Карпат, Институт горного лесоводства и Львовский национальный лесотехнический университет - причинами паводков являются: цикличность колебания пониженной и повышенной водности; густота речной сети. Только в Ивано-Франковской области протекает почти 8,5 тыс. рек. В этой области с 1955 года зарегистрировано около 70 паводков. Всего в Карпатах протекает до 28 тыс. малых рек, из них 18 тыс. на северном склоне, 10 тыс. на южном склоне. Карпатские реки относятся к рекам с паводковым режимом.

Еще один из основных факторов, по мнению экспертов и ученых, - это уничтожение поймы рек. Сначала мелиорация и дноуглубление, затем застройка и распашка. Если место, куда вода выходила во время паводков в течение тысяч лет, уничтожили - то куда же ей деваться?

В связи с чем роль лесного хозяйства - не является решающим фактором, который влияет на уровень паводка, подчеркнули специалисты.

Основные причины паводков - чрезмерно высокое количество осадков. Как свидетельствуют данные гидрометеонаблюдения и метеостационаров, в горах количество осадков в Ивано-Франковской области в период паводков превышает 300 мм.

Лесные насаждения при нулевой влажности почвы могут поглотить до 135-140 мм осадков, или как говорят в горах "одна ель - 1 тонна воды". Учитывая, что предыдущими дождями влажность почвы поднимается до 80-90%, лес потенциально не может поглотить все количество осадков.

В то же время, заметили ученые, есть ряд факторов, которые могут поднять водопоглощаемую роль лесов. Среди них объем лесопользования, породный состав лесов. Водорегулирующая роль хвойных лесов, особенно еловых, в два раза меньше, чем буковых.

"Проведенный анализ объемов рубок, показывает, что действительно до 1960 года объемы рубок в Карпатах в два, а то и в три раза превышали расчетную лесосеку, резко возросла площадь лугов. Начиная с 70-х годов обширные вырубки засадили лесом. С 1990 года превышения расчетной лесосеки не было, а площадь создания лесов в среднем на 10% превышает площадь срубов, и наши предприятия имеют достаточно посадочного материала, чтобы их залесить. Увеличение площади лесов является основным приоритетом ведомства", - сообщили в Гослесагентстве.