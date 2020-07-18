Свежий курс валют: сколько стоит доллар

Согласно информации Нацбанка, главные курсы валют на утро установлены на таких уровнях:
В сравнении с 17 июля курс всех валют - остается неизменным.
Как сообщалось, Сотрудники Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО зафиксировали первые попытки нового типа DDOS-атак на самом раннем их этапе. Об этом сообщил заместитель Секретаря СНБО Сергей Демедюк.
Министерство образования и науки рассматривает три возможных сценария начала учебного года, сообщил исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет.