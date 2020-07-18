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Свежий курс валют: сколько стоит доллар

Свежий курс валют: сколько стоит доллар
Обновлено 08:21 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
По состоянию 18 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,27 грн/долл., передаетъ сайт НБУ.

Согласно информации Нацбанка, главные курсы валют на утро установлены на таких уровнях:

  • 27.273800 грн за доллар;
  • 31.129000 грн за евро;
  • 0.383640 грн за российский рубль;
  • 34.269500 грн за фунт стерлингов.

В сравнении с 17 июля курс всех валют - остается неизменным.

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Как сообщалось, Сотрудники Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО зафиксировали первые попытки нового типа DDOS-атак на самом раннем их этапе. Об этом сообщил заместитель Секретаря СНБО Сергей Демедюк.

Министерство образования и науки рассматривает три возможных сценария начала учебного года, сообщил исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет.

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НБУ, Украина, Нацбанк.

Автор:

Телеграф
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