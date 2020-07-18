Свежий курс валют: сколько стоит доллар

По состоянию 18 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,27 грн/долл., передаетъ сайт НБУ.

Согласно информации Нацбанка, главные курсы валют на утро установлены на таких уровнях:

27.273800 грн за доллар;

31.129000 грн за евро;

0.383640 грн за российский рубль;

34.269500 грн за фунт стерлингов.

В сравнении с 17 июля курс всех валют - остается неизменным.

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