Бензин и дизтопливо дорожают: как изменились цены в Украине за неделю

В Украине дорожает автомобильное топливо. Сети АЗС за последнюю неделю (20 - 27 ноября) повысили цены на бензин и дизтопливо на 5-90 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные Enkorr.

Отмечается, что самый резкий скачок цен зафиксирован на заправочной сети KLO, там цены на бензин поднялись на 70 копеек, а дизель на 90.

Подорожал бензин и на заправках "Укр-Петроль" и "Авантаж", там цены поднялись на 50 копеек за литр.

По данным издания, рост стоимости топлива происходит на фоне роста цены на нефть в мире. Отмечается, что за неделю нефть "подросла" на 9% и достигла $47 за баррель.

Также на цены повлияло снижение курса гривны относительно доллара и евро.

Эксперты считают, что на следующей неделе стоит ожидать дальнейшего роста стоимости топлива. И если мировые тенденции сохранятся, то скачок цен будет более существенным и стремительным.