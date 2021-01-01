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Налогообложение ФЛП с 1 января: какие изменения ждут предпринимателей (инфографика)

Налогообложение ФЛП с 1 января: какие изменения ждут предпринимателей (инфографика)
13:07 Сегодня Телеграф Фото: mycredit.ua

С 1 января 2021 начнет работать на нас с вами Государственный бюджет. Рада успела принять его на последней пленарной неделе 15 декабря 2020. Возрастут налоги для ФЛП. Какие они были и какими стали, разобрался «Телеграф».

Мы уже писали о повышении уровней прожиточного минимума и зарплаты. Следовательно, увеличение налогов для ФЛП напрямую связано с их ростом вверх.

ЕСВ - единый социальный взнос - станет больше на 220 грн. С 1100 гривен он растет с 1 января до 1320 гривен. Через год, в декабре 2021 он уже должен составлять 1430 гривен.

Но Рада предусмотрела налоговые каникулы на целых полгода! Согласно проекту закона, который депутаты приняли еще 4 декабря, предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса и единого налога. Но не все. Отдыхать и спать спокойно без уплаты налогов будут только маленькие предприниматели, которые работают на I группе упрощенной системы налогообложения. В декабре они освободятся от уплаты 1100 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога.

Учет теперь можно вести на выбор - с 1 января он будет или электронный, или бумажный.

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Другие налоги сильно не изменились. Здесь царит С - Стабильность.

Возрастет только налог на недвижимость и здесь тоже привет минималке. Оплата за здание будет составлять не более 90 гривен за квадратный метр - это 1,5% минимальной зарплаты. Более точную величину устанавливает сельский, поселковый, городской совет или совет ОТГ.

Еще регистраторов расчетных операций (РРО) или кассовые аппараты - их использование для доли ФЛП перенесли на год - до 1 января 2022 года. Отсрочку спровоцировал коронавирус. Хотя бы за это ФЛП II-IV групп могут поблагодарить COVID-19.

Но такие поблажки работают не для всех. С 1 января 2021 РРО должны завести предприниматели из сфер здравоохранения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и камней. Также кассовые аппараты должны иметь ФЛП II-IV групп, в которых доход выше 220 минималок - 1,32 миллиона гривен.

Александр Poison Нечай

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Все по теме:

Налоги, ЕСВ, ФЛП, Инфографика, ФОП.

Автор:

Телеграф
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