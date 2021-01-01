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С 1 января выросла зарплата педагогов: кому и сколько добавят

С 1 января выросла зарплата педагогов: кому и сколько добавят
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Фото: facebook

С 1 января 2021 года оклады педагогов увеличились на 20%.

Как сообщают в МОН, общий объем субвенции составляет 103,7 млрд грн. Из них на образовательную субвенцию выделят 99,65 млрд грн. 

Очередное повышение зарплат педагогам запланировано на декабрь 2021, зарплата вырастет на 8,4%.

Должностной оклад молодого учителя без категории и стажа составит 4 859 грн, педагога первой категории - до 6061 грн, учителя высшей категории - до 6 461 грн.

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В МОН также отметили, что предусмотрена новая субвенция объемом 1,0 млрд грн на мероприятия, направленные на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января составляет 6 000 грн. Очередное повышение минималки запланировано на декабрь, тогда минимальная зарплата повысится до 6 500 грн.

Подробнее о главных изменениях в январе читайте в материале "Телеграфа" "Повышение минималки и рост цен: что принесет украинцам 2021 год (инфографика)".

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Все по теме:

Зарплата, МОН, Учителя.

Автор:

Телеграф
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