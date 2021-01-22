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Витренко считает, что субсидии плохо влияют на украинцев: ему ответили

Витренко считает, что субсидии плохо влияют на украинцев: ему ответили
16:35 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко рассказал о влиянии субсидий на психологическое состояние людей. 

"Потому психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите - вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше, понимаете, это угнетает их достоинство", - сказал Витренко. 

При этом он назвал ситуацию, когда большая часть населения страны получает субсидию, ненормальной. 

В свою очередь, инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал такую позицию Витренко странной. 

"Субсидии позволяют облегчить тем, кто нуждается, переход к нормальной экономике. Субсидии – это адресная помощь тем, для кого рыночная цена на газ может быть тяжелее. Субсидии – это временное явление. Потому что когда экономика начинает работать нормально, то доходы населения начинают расти и со временем получателей субсидий становится все меньше. И да, они всегда останутся", - написал он. 

Фурса отметил, что альтернативой субсидиям может быть бедность и низкие тарифы. 

 "Беда в том, что тогда бедность будет вечной. Но с дешевыми тарифами. Но без дорог, например. И без больниц. И это очень радует олигархов. Потому что тогда у тебя вечно дешевая рабочая сила, которой не надо подымать зарплату. Они ведь и так счастливы. Дешевые тарифы, низкие зарплаты. И все счастливы. Правда, все бедные при этом", - написал он. 

Как сообщалось ранее, в январе многих украинцев шокировали суммы в платежках за газ и отопление. Это стало причиной того, что во многих городах люди вышли на "тарифный Майдан"

После этого правительству пришлось прибегнуть к установлению фиксированной цены на газ для населения.

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Субсидии, Юрий Витренко, Сергей Фурса.
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