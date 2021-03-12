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"Нафтогаз" объявил о переходе на рыночные тарифы с апреля: что важно знать потребителям

"Нафтогаз" объявил о переходе на рыночные тарифы с апреля: что важно знать потребителям
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В "Нафтогазе" напомнили, что действие фиксированных цен на газ для населения прекращается с 1 апреля. 

Об этом сообщает пресс-служба компании

"Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться", - говорится в сообщении. 

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Как сообщалось ранее, 18 января Кабмин провел экстренное заседание, по итогам которого принял документ, предусматривающий на период карантина, но не дольше чем до 31 марта, установить максимальную цену на голубое топливо на уровне 6,99 грн за кубометр без учета платы за доставку. 

Это решение было принято на фоне проходившего в ряде городов страны "тарифного майдана". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Газ, Нафтогаз, Цена на газ.
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