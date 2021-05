Bitcoin пробил психологическое "дно" в $40 тысяч: владельцы запустили волну мемов про Илона Маска

Bitcoin упала ниже $40 тысяч: по состоянию на 10.00 среды, 19 мая, его продают по $39,2 тыс. (около 1 млн 75 тыс. грн).

Об этом свидетельствуют данные сайта "Coindesk".

Таким образом, падение цены криптовалюты за сутки составило более 12%:

А за неделю – почти на треть:

Как пишет агентство Reuters, причинами такого резкого и сильного обвала стали новости о дальнейших ограничениях криптовалютных операций в Китае, а также заявлением главы Tesla Илона Маска о том, что компания прекращает принимать биткоин как средство платежа.

Пользователи соцсетей, причастные к криптовалюте, отреагировали на стремительное падение стоимости "битка" различными мемами в стиле "сын, собирай вещи, этот дом больше не наш":

Situation of people who bought #Bitcoin just a week ago.. pic.twitter.com/3wKQk2DenT