Непредсказуемый биткоин: выгодный инвестиционный инструмент или афера века?

Информация о курсе главной криптовалюты будоражит информпространство уже несколько лет. Действительно, с "битком" не соскучишься: то взлет, то падение, то снова взлет. А недавно одна из криптовалютных платформ озвучила прогноз, мгновенно растиражированный СМИ: к четвертому кварталу 2021-го курс биткоина вырастет в разы и составит почти 300 тыс. долларов. Правда, это было еще до "судьбоносного" твитта Илона Маска.

Насколько реальны прогнозы для валюты, которую можно обвалить одним сообщением в соцсети, да и вообще, можно ли назвать биткоин перспективным инвестиционным инструментом? Об этом – в материале "Телеграфа".

Две "свиньи" от Маска

2021-й стал временем новых рекордов для криптовалют вообще и биткоина в частности. В середине апреля курс монеты побил исторический максимум, вплотную приблизившись к отметке в 65 тыс. долларов. Правда, удержаться на этом уровне ему не удалось: уже 18 апреля курс обвалился ниже 60 тыс., а через несколько дней и вовсе провалил уровень в 50 тысяч долларов. Но, как говорится, возможности продемонстрировал и глубокое впечатление оставил.

По итогам апреля майнеры заработали на биткоине 1,7 млрд долларов, что немного меньше рекордной мартовской выручки (1,75 млрд долларов), но тоже впечатляет.

А руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook назвал криптовалюту самой выгодной инвестицией 2021 года, доходность по которой держится около 100%.

И вот на этой "волне позитива" всему криптомиру сразу две "свиньи" – одну за другой – подложил глава Tesla Илон Маск.

8 мая в развлекательном телешоу "Субботним вечером" Маск пошутил насчет криптовалюты Dogecoin, и уже в прошлое воскресенье его котировки упали более чем на четверть: с 0,65 доллара до 0,47 доллара.

И эта новость могла бы пройти почти незамеченной, но буквально через несколько дней Маск обвалил еще и биткоин. Для того, чтобы курс главной криптовалюты рухнул на 15%, оказалось достаточно всего одного сообщения в Twitter о том, что компания Tesla прекратила принимать "битки" в качестве средства оплаты. Официальное объяснение – экологическое: не секрет, что майнинг – довольно грязное дело в самом прямом смысле этого слова.

"Криптовалюты – хорошая идея по многим причинам, и мы верим, что у них многообещающее будущее, но сейчас они слишком дорого обходятся окружающей среде, и это недопустимо", – написал Маск.

Но какими бы не были истинные причины этого "демарша", факт остается фактом: Маск нанес ощутимый удар по перспективам биткоина выступать не только средством хранения сбережений, но и платежным средством.

Капризы крипторынка

И как же теперь быть с прогнозом в 300 тыс. долларов до конца года? И что вообще можно прогнозировать на рынке, который зависит от того, с какой ноги встал Илон Маск?

Эксперты напоминают: крипторынок не является инструментом гарантированного извлечения прибыли, а криптовалюты не поддаются логическим прогнозам. Так что любые оценки стоимости биткоина, включая отметку в 300 тыс. долларов к концу года, можно смело называть просто чьей-то догадкой.

"Разумеется, в какой-то момент такая догадка может оправдаться, и тогда СМИ вынесут это мнение на первые полосы в качестве "великого прогноза" прошлых лет, – отметил в комментарии "Телеграфу" главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. – Существует ли реальный шанс увидеть Bitcoin по 300 тысяч долларов? Да, существует. Такое мнение вполне имеет право на жизнь ввиду резкого роста инфляционных рисков по всему миру. Не понимая, куда стоит вкладывать деньги при падающих мировых индексах, при сильной просадке по акциям, люди будут выбирать товарно-сырьевой рынок и криптовалюту".

Аналитик предлагает вспомнить 2019-2020 год, когда начался уверенный рост стоимости золота, как защитного инструмента на фоне кризиса китайско-американских отношений. И в это же время вернулся интерес во всем мире к криптовалютам.

По мнению Ковальчука, история вполне может повториться. Опасения, связанные с раскручиванием инфляции, могут подтолкнуть к скупке как золота, так и криптовалюты. Люди будут "перекладывать" деньги, фиксируя прибыль по индексам, акциям, товарам и т.д.

Оценивая перспективы биткоина к концу года, эксперты дают умеренно оптимистичные прогнозы.

Так, Андрей Шевчишин считает, что у биткоина сохраняются перспективы роста, однако "космических" цен не будет: в этом году эксперт оценивает его максимальную стоимость в 92 тыс. долларов. По словам Шевчишина, рынок очень волатилен, и для продолжения роста нужен приток институционального капитала. Поскольку это происходит неравномерно, мы видим рывки, периоды сильных падений и сильного роста.

"Думаю, что к концу нынешнего года биткоин подойдет к отметке 80 тыс. долларов, – считает Анжей Ковальчук. – Оптимистичный сценарий на конец года – 100 тыс. за монету – возможен при условии падения фондового рынка США, а также любых политических конфликтах между такими гигантами как Китай, еврозона и США. Пессимистичный сценарий на конец года – падение, вплоть до 30 тыс. долларов за монету. Причинами этого могут стать низкий спрос на главную криптовалюту из-за жесткого регулирования во всем мире и его большой дороговизны. Кроме того, может сказаться рост спроса на другие криптовалюты, так как они более доступны для покупки и более волатильны".

Для тех, у кого есть "лишние деньги"

Учитывая вышесказанное, возникает закономерный вопрос: так стоит ли вкладывать деньги в криптовалюту, разумеется, если они у вас есть? Можно ли назвать биткоин выгодным инвестиционным инструментом или, скорее, это большой "мыльный пузырь", а то и вовсе глобальная афера?

Эксперты предупреждают: если говорить простым языком, то биткоин – это инвестиция для тех, у кого есть "лишние деньги". Дело в том, что покупка криптовалюты – крайне рискованное предприятие, с постоянным риском коррекции. К тому же данная индустрия регулируется довольно слабо, а значит, в случае кражи криптовалюты помочь пострадавшему будет некому. Так что, если у человека есть желание поучаствовать в этой рискованной авантюре, лучше ограничиться суммой, которую не жалко потерять.

"Биткоин интересен, пока на него есть спрос в мире, и есть волатильность, это первый шаг в криптомир, – подытожил Анжей Ковальчук. – Однако мы видим, что сегодня спрос большого количества игроков находится в других альткоинах. То есть "торговать" биткоинами – дело неблагодарное, а купить и держать его также не выглядит надежной стратегией. Я бы не стал называть криптовалюту глобальной аферой – все же это реальный инструмент, который люди покупают. Здесь можно провести параллели с золотом, которое когда-то стало благородным металлом, или с ростом спроса на бриллианты".

По словам эксперта, если есть деньги, которые можно отдать на реализацию эксперимента "а вдруг получится заработать?", то можно рассматривать вложения в биткоин. Но при этом стоит быть готовым к тому, что эти инвестиции в любой момент могут превратиться в ноль.