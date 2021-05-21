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Зато в "родной гавани": в Севастополе важный городской перевозчик оказался по уши в долгах

Зато в "родной гавани": в Севастополе важный городской перевозчик оказался по уши в долгах
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф

Во временно оккупированном Россией Севастополе на госпредприятие (ГУП) "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" подали иски на полмиллиарда рублей. Выяснилось, что городской перевозчик не платил по счетам за электроэнергию и задолжал за лизинг, из-за чего пассажирские перевозки в городе оказались под угрозой.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Сообщается, что российская лизинговая компания ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 7 мая этого года подала иск в Арбитражный суд Севастополя против "Севэлектроавтотранса им. А.С. Круподерова". Сумма , которую будут пытаться взыскать через суд, огромная – 492 674 603 рубля. Интересно, что за эти деньги город закупил 100 новых троллейбусов, о которых их же водители не лучшего мнения: трясущийся рабочий транспорт прозвали "ведрами с болтами", у которых то и дело все выходит из строя.

Кроме того, ООО "Севэнергосбыт" требует от предприятия еще 11 247 035 рублей, не считая пени и неустоек.

СМИ пишет о том, что суд может наложить арест на неоплаченное имущество, и тогда неизвестно, что будет с пассажирскими перевозками в Севастополе. Суд состоится уже 3 июня.

Напомним, украинский бизнес путем "серых" схем и поставок продукции предприятий из захваченного Россией Крыма в Украину все еще наполняет бюджет захваченного региона, снижая тем самым дотации РФ на содержание оккупированных территорий.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Крым, Суд, Севастополь, Пассажирские перевозки.
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