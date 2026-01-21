В стенах какого дома родились символ Украины и новая гражданка РФ

В городе Кицмань есть дом, ставший интересным моментом в украинской истории. Речь идет о родном доме певицы-изменницы Ани Лорак, которая молчит о войне и в июне 2025 года получила российский паспорт. В этих стенах началась жизнь еще одного украинца, но он, в отличие от певицы-изменницы, был тем, кто отчеканил код украинской идентичности.

Что следует знать

Легендарный композитор Владимир Ивасюк и певица Ани Лорак родились в одном и том же доме в Кицмани

Семья Куек поселилась в бывшем доме Ивасюков и будущая предательница в детстве спала в постели, оставшейся от семьи маэстро

Сегодня этот дом отмечен мемориальной доской в честь Ивасюка, тогда как его следующая жительница избрала российское гражданство и забвение на родине

Кицмань имеет свой звездный адрес. В одном и том же одноэтажном доме по улице Горького, 5 родились легенда украинской музыки и артистка-запроданка.

Ани Лорак. Фото: Википедия

4 марта 1949 года здесь появился на свет выдающийся композитор Владимир Ивасюк, автор хитов, ставших символами украинской эстрады, а через 29 лет, в 1978-м, в том же доме родилась Каролина Куек, известная как Ани Лорак.

Дом в Кицмане, где жил Владимир Ивасюк, а затем Ани Лорак. Фото: Википедия

Как это вышло?

Дело в том, что после переезда семьи Ивасюков из Кицманя их жилье приобрел дедушка Каролины Куек. Именно он поселил там свою семью. Это не связано с каким-то особым "энергетическим местом" — просто жизнь завела две разные семьи в то же здание в разное время.

Владимир Ивасюк

По данным volyn.com, ранее этот дом местные называли "звездным". В 2006 году тетя Ани Лорак рассказывала, что семья Ивасюка в этом здании жила недолго — им дали лучшую квартиру и они переехали. Однако детская кроватка осталась.

Когда семья Куек переехала в Кицмань, маленькая Каролина спала именно в этой кровати. У дома до 2006 года можно было часто увидеть бабушку Ани Лорак, к которой сама певица часто наведывалась, пока не продалась России.

Бабушка Ани Лорак Янина. Фото: Википедия

Сегодня на доме есть мемориальная доска Владимиру Ивасюку. Она была установлена в честь 50-летия со дня его рождения.

