Бросил жену ради Ани Лорак и потерял в Киеве дом: куда пропал экс-муж запроданки Юрий Фалеса (фото)

Фалеса родом из России и ходили слухи, что он вернулся на родину

Известный музыкальный продюсер Юрий Фалеса, который 13 лет прожил в гражданском браке с предательницей Ани Лорак, перестал появляться в публичном пространстве. В начале полномасштабной войны россияне разрушили его дом в одном из районов Киева.

Что известно:

Юрий Фалеса построил в Украине успешную карьеру и сотрудничал с многими артистами, в частности "продвинул" в карьере Ани Лорак

Продюсер начал жить с Ани Лорак, когда ей было 15 лет и ради нее бросил жену, но вскоре певица ушла от него к футболисту

После начала полномасштабной войны оккупанты разрушила дом Фалесы в Киеве и ходили слухи, что он уехал к маме в Россию

Как сложились отношения Юрия Фалесы и Ани Лорак

Музыкальный продюсер Юрий Фалеса родился в 1961 году в Свердловской области (Россия), но вскоре семья переехала в Мариуполь. С детства он увлекался музыкой, поэтому окончил музыкальную школу, затем музыкальное училище и Киевский институт гражданской авиации.

Юрий Фалеса родился в России, но карьеру строил в Украине

Фалеса был участником групп "Крок" и "Альцион", а в 1992 году основал в Черновцах продюсерский центр "Титан". Благодаря ему он вскоре и познакомился с Ани Лорак (Каролиной Куек), которой на тот момент было 13 лет.

Юрий Фалеса 13 лет жил вместе с Ани Лорак

Продюсер в программе "ЖВЛ" рассказал, что сразу проникся не только талантом юной артистки, но и симпатией к ней, поэтому они заключили контракт на 10 лет, и между ними вскоре завязались романтические отношения.

Ради начинающей звезды Фалеса ушел от первой жены Ольги, с которой прожил 11 лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте, с Каролиной он прожил 13 лет, и считает, что многому ее научил:

Я думаю, что я научил ее всему. И как вести себя с мужчинами, и как с генералами, и с президентами, и с бизнесменами. Каждый мужчина хотел бы такую женщину Юрий Фалеса

Юрий Фалеса бросал ради Лорак первую жену

В 2005 году пути Ани Лорак и Фалесы разошлись, поскольку артистка увлеклась украинским футболистом Сергеем Ребровым, но с ним у нее так и не сложилось. В 2009 году предательница выскочила замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, от которого родила дочь. Но спустя 10 лет пара развелась.

Что касается Фалесы, то после разрыва с Лорак у него был роман с художницей Ольгой, а затем он женился на певице Маше Гойя. В 2015 году они расстались, а спустя год стало известно, что продюсер связал себя узами брака с крымчанкой Катериной, которая младше его на 30 лет.

Юрий Фалеса и Маша Гойя

В одном из интервью Фалеса рассказал, что молодая возлюбленная далека от публичной жизни и родила ему ребенка. Познакомились они в Ялте:

Никогда не думал, что у меня будет жена не из шоу-бизнеса. Молодая красивая девчонка, учится на повара, так что я вкусно ем. Катя кормит меня полезной пищей, следит за мной и за ребенком Юрий Фалеса

Куда пропал Юрий Фалеса

В начале войны продюсер потерял свой дом в Подольском районе Киева, поскольку в него попал российский снаряд. Юрий сообщил в Facebook, что у него не осталось ни жилья, ни музыкальной студии.

Разрушенный снарядом дом Фалесы в Киеве

Позже Фалеса исчез из публичного поля. Его экс-супруга Маша Гойя рассказывала, что продюсер уехал в Россию к матери. Однако в 2023 году на своем YouTube-канале Слава Демин рассказал, что общался с Юрием Фалесой, и тот сообщил, что находится не в России, а в украинском Крыму. Он поехал туда, чтобы привести в порядок могилу отца, которого не стало летом 2022 года.

Юрий Фалеса в 2023 году находился в Крыму

Как Фалеса попал на территорию временно оккупированного полуострова — неизвестно. Но продюсер отметил, что через некоторое время вернется в Киев, чтобы собственноручно восстановить разрушенный дом. С тех пор о нем нет никаких свежих сведений, новых фотографий или подтверждений его местонахождения.

