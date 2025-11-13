Кинув дружину заради Ані Лорак і втратив у Києві будинок: куди зник ексчоловік запроданки Юрій Фальоса (фото)

Фальоса родом із Росії й ходили чутки, що він повернувся на батьківщину

Відомий музичний продюсер Юрій Фальоса, який 13 років прожив у цивільному шлюбі зі зрадницею Ані Лорак, перестав з’являтися у публічному просторі. На початку повномасштабної війни росіяни зруйнували його будинок в одному із районів Києва.

Що відомо:

Юрій Фальоса побудував в Україні успішну кар’єру та співпрацював із багатьма артистами, зокрема "просунув" у кар’єрі Ані Лорак

Продюсер почав жити з Ані Лорак, коли їй було 15 років і заради неї покинув дружину, але незабаром співачка пішла від нього до футболіста

Після початку повномасштабної війни окупанти зруйнували будинок Фальоси у Києві й ходили чутки, що він поїхав до мами у Росію

Як склалися стосунки Юрія Фальоси та Ані Лорак

Музичний продюсер Юрій Фальоса народився 1961 року у Свердловській області (Росія), але невдовзі родина переїхала до Маріуполя. З дитинства він захоплювався музикою, тому закінчив музичну школу, потім музичне училище та Київський інститут цивільної авіації.

Юрій Фальосанародився у Росії, але кар’єру будував в Україні

Фальоса був учасником гуртів "Крок" та "Альціон", а 1992 року заснував у Чернівцях продюсерський центр "Титан". Завдяки йому він незабаром і познайомився з Ані Лорак (Кароліною Куєк), якій на той момент було 13 років.

Юрій Фальоса 13 років жив разом з Ані Лорак

Продюсер у програмі "ЖВЛ" розповів, що одразу перейнявся не лише талантом юної артистки, а й симпатією до неї, тому вони уклали контракт на 10 років, і між ними незабаром почалися романтичні стосунки.

Заради зірки Фальоса пішов від першої дружини Ольги, з якою прожив 11 років. Попри значну різницю у віці, з Кароліною він прожив 13 років, і вважає, що багато чому її навчив:

Я думаю, що я навчив її усьому. І як поводитися з чоловіками, і як із генералами, і з президентами, і з бізнесменами. Кожен чоловік хотів би таку жінку Юрій Фальоса

Юрій Фальоса кинув заради Лорак першу дружину

У 2005 році шляхи Ані Лорак та Фальоси розійшлися, оскільки артистка захопилася українським футболістом Сергієм Ребровим, але з ним у неї так і не склалося. У 2009 році радниця вискочила заміж за турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, від якого народила доньку. Але через 10 років пара розлучилася.

Що стосується Фальоси, то після розриву з Лорак у нього був роман із художницею Ольгою, а потім він одружився зі співачкою Машею Гойєю. У 2015 році вони розлучилися, а через рік стало відомо, що продюсер зв’язав себе узами шлюбу з кримчанкою Катериною, яка молодша за нього на 30 років.

Юрій Фальоса та Маша Гойя

В одному з інтерв’ю Фальоса розповів, що молода кохана далека від публічного життя і народила йому дитину. Познайомились вони у Ялті:

Ніколи не думав, що я матиму дружину не з шоу-бізнесу. Красива молода дівчина вчиться на кухарі, так що я смачно їм. Катя годує мене корисною їжею, стежить за мною та за дитиною Юрій Фальоса

Куди пропав Юрій Фальоса

На початку війни продюсер втратив свій будинок у Подільському районі Києва, оскільки в нього потрапив російський снаряд. Юрій повідомив у Facebook, що у нього не залишилося ні житла, ні музичної студії.

Зруйнований снарядом будинок Фальоси у Києві

Пізніше Фальоса зник з публічного поля. Його ексдружина Маша Гойя розповідала, що продюсер виїхав у Росію до матері. Однак у 2023 році на своєму YouTube-каналі Слава Дьомін розповів, що спілкувався з Юрієм Фальосою, і той повідомив, що перебуває не в Росії, а в українському Криму. Він поїхав туди, щоб навести порядок на могилі батька, якого не стало влітку 2022 року.

Юрій Фальоса у 2023 році перебував у Криму

Як Фальоса потрапив на територію тимчасово окупованого півострова — невідомо. Але продюсер зазначив, що через якийсь час повернеться до Києва, щоб власноруч відновити зруйнований будинок. З того часу про нього немає жодних свіжих відомостей, нових фотографій чи підтверджень його місцеперебування.

"Телеграф" писав раніше, як змінилася дочка Ані Лорак. Співачка дивно заговорила про "сексуальність" 14-річної дівчинки.