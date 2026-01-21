У стінах якого дому народилися символ України та нова громадянка РФ

У місті Кіцмань є будинок, що став цікавим моментом в українській історії. Йдеться про рідний дім співачки-зрадниці Ані Лорак, яка мовчить про війну і в червні 2025 року отримала російський паспорт. У цих стінах розпочалося життя ще одного українця, але він, навідміну від співачки-зрадниці, був тим, хто викарбував код української ідентичності.

Що варто знати

Кіцмань має свою зіркову адресу. В одному й тому ж одноповерховому будинку на вулиці Горького, 5 народилися легенда української музики і артистка-запроданка.

Ані Лорак. Фото: Вікіпедія

4 березня 1949 року тут з’явився на світ видатний композитор Володимир Івасюк, автор хітів, що стали символами української естради, а через 29 років, у 1978-му, у тій самій хаті народилась Кароліна Куєк, відома як Ані Лорак.

Будинок у Кіцмані, де жив Володимир Івасюк, а згодом Ані Лорак. Фото: Вікіпедія

Як це сталося?

Річ у тім, що після переїзду родини Івасюків із Кіцманя їхнє помешкання придбав дідусь Кароліни Куєк. Саме він поселив там свою сім’ю, і будинок став їхньою домівкою. Це не пов’язано з якимось особливим "енергетичним місцем" — просто життя завело двох різних сімей у той самий будинок у різні часи.

Володимир Івасюк

За даними volyn.com, раніше цей будинок місцеві називали "зірковий". У 2006 році тітка Ані Лорак розповідала, що сім'я Івасюка в цій будівлі мешкала недовго — здодом їм дали кращу квартиру і вони переїхали. Однак дитяче ліжечко залишилося.

Коли родина Куєк переїхала у Кіцмань, маленька Кароліна спала саме в цьому ліжку. Біля будинку до 2006 року можна було часто побачити бабусю Ані Лорак, до якої сама співачка часто навідувалася, поки не продалася Росії.

Бабуся Ані Лорак Яніна. Фото: Вікіпедія

Сьогодні на будинку є меморіальна дошка Володимиру Івасюку. Її було встановлено на честь 50-річчя від дня його народження.

