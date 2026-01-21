Рус

Одна колиска для генія та запроданки: хто жив у будинку Ані Лорак задовго до того, як вона продалася Росії

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ані Лорак, Володимир Івасюк Новина оновлена 21 січня 2026, 18:04
Ані Лорак, Володимир Івасюк. Фото Колаж Телеграфу

У стінах якого дому народилися символ України та нова громадянка РФ

У місті Кіцмань є будинок, що став цікавим моментом в українській історії. Йдеться про рідний дім співачки-зрадниці Ані Лорак, яка мовчить про війну і в червні 2025 року отримала російський паспорт. У цих стінах розпочалося життя ще одного українця, але він, навідміну від співачки-зрадниці, був тим, хто викарбував код української ідентичності.

Що варто знати

  • Легендарний композитор Володимир Івасюк та співачка-втікачка Ані Лорак народилися в одному й тому самому будинку в Кіцмані
  • Родина Куєк оселилася в колишньому помешканні Івасюків і майбутня зрадниця в дитинстві спала у ліжку, що залишилося від родини маестро
  • Сьогодні цей дім позначений меморіальною дошкою на честь Івасюка, тоді як його наступна мешканка обрала російське громадянство та забуття на батьківщині

Кіцмань має свою зіркову адресу. В одному й тому ж одноповерховому будинку на вулиці Горького, 5 народилися легенда української музики і артистка-запроданка.

Ані Лорак
Ані Лорак. Фото: Вікіпедія

4 березня 1949 року тут з’явився на світ видатний композитор Володимир Івасюк, автор хітів, що стали символами української естради, а через 29 років, у 1978-му, у тій самій хаті народилась Кароліна Куєк, відома як Ані Лорак.

Будинок у Кіцмані, де жив Володимир Івасюк, а згодом Ані Лорак
Будинок у Кіцмані, де жив Володимир Івасюк, а згодом Ані Лорак. Фото: Вікіпедія

Як це сталося?

Річ у тім, що після переїзду родини Івасюків із Кіцманя їхнє помешкання придбав дідусь Кароліни Куєк. Саме він поселив там свою сім’ю, і будинок став їхньою домівкою. Це не пов’язано з якимось особливим "енергетичним місцем" — просто життя завело двох різних сімей у той самий будинок у різні часи.

Володимир Івасюк
Володимир Івасюк

За даними volyn.com, раніше цей будинок місцеві називали "зірковий". У 2006 році тітка Ані Лорак розповідала, що сім'я Івасюка в цій будівлі мешкала недовго — здодом їм дали кращу квартиру і вони переїхали. Однак дитяче ліжечко залишилося.

Коли родина Куєк переїхала у Кіцмань, маленька Кароліна спала саме в цьому ліжку. Біля будинку до 2006 року можна було часто побачити бабусю Ані Лорак, до якої сама співачка часто навідувалася, поки не продалася Росії.

Бабуся Ані Лорак Яніна
Бабуся Ані Лорак Яніна. Фото: Вікіпедія

Сьогодні на будинку є меморіальна дошка Володимиру Івасюку. Її було встановлено на честь 50-річчя від дня його народження.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Ані Лорак до популярності. Вона жила в інтернаті та була сірою мишкою.

Теги:
#Ані Лорак #Володимир Івасюк #Кіцмань #Будинок