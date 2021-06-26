ГТС Украины вскоре станет не нужна Европе – посол Германии

Власти Германии до 2045 года намерены полностью отказаться от углеродных источников энергии и перейти на водород, поэтому Украине стоит задуматься над транзитом водорода, а не газа.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию "Зеркало недели".

"Использование газа и его транзит — явление временное...Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже. Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с СП2, но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород", - рассказала посол.

По словам Фельдгузен, нынешнюю ГТС Украины можно будет использовать для транзита водорода, но не более чем на 25 процентов.

И нужно думать сейчас о модернизации сети газопроводов: "Я в Украине уже долго и помню, как мы еще в 2010 году говорили о модернизации ГТС, но почти ничего не было сделано. Эта сеть уже сильно устарела, и потому не знаю, следует ли вкладывать в нее еще большие деньги".

Отметим, после запуска газопроводов "Турецкий Поток" 1 и 2 российский "Газпром" постепенно уменьшает транзит природного газа через Украину. Не следует также забывать, что строительство "Северного потока 2" находится на завершающей стадии. Несмотря на это, в Офисе президента Украина Владимира Зеленского настроены очень оптимистически: предполагают, что Россия сохранит поставки газа через украинскую трубу, так как многие страны зависят от Украины.