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Дело даже не в деньгах: названа серьезная проблема для Украины из-за "Северного-потока-2"

Дело даже не в деньгах: названа серьезная проблема для Украины из-за "Северного-потока-2"
10:21 Сегодня Телеграф Axel Schmidt

Вопрос достройки и запуска в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2" еще далек от завершения. При этом для Украины эта тема является не только экономической, сколько вопросом безопасности страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24".

По его словам, все новости о том, что газопровод "заложили, сварили и запустили", поступают из самой России.

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"Она своими инструментами информационной войны пытается показать, как они уже все урегулировали, что победа на их стороне. Но на самом деле все гораздо сложнее. Процесс очень болезненный", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил, что в Конгрессе США происходят попытки обязать администрацию президента Джо Байдена применить санкции. Есть сложные переговоры, которые проходят сейчас между США и Германией.

"Непростой разговор был у меня по "Северному потоку-2" в Германии. Поэтому игра далека от завершения", - заявил Кулеба.

Говоря о том случае, когда "Северный поток-2" будет достроен и заработает, глава МИД отметил, что это никоим образом не влияет на транзитный контракт, который уже действует.

Во-вторых, говорит он, не будет ситуации, когда Украина просто потеряет деньги от транзита, потому что ГТС не останется пустой.

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"В-третьих, у нас часто ситуацию с "Северным потоком-2" сводят к потере этих 3 млрд долларов за транзит. А на самом деле, там есть еще огромная куча рисков по безопасности, которые с этим связаны. И мы нашим немецким и американским партнерам постоянно подчеркиваем, что это не только об экономике - это о безопасности Украины", - подчернкул Кулеба.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин объявил, что в пятницу, 4 июня, была завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2".

В связи с этим в Украине ожидают, что начнутся провокации и попытки терактов на ГТС

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,663

Все по теме:

Украина, ГТС, Россия, Безопасность, Транзит, Дмитрий Кулеба, Газопровод "Северный поток-2".
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