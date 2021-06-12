Дело даже не в деньгах: названа серьезная проблема для Украины из-за "Северного-потока-2"

Вопрос достройки и запуска в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2" еще далек от завершения. При этом для Украины эта тема является не только экономической, сколько вопросом безопасности страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24".

По его словам, все новости о том, что газопровод "заложили, сварили и запустили", поступают из самой России.

"Она своими инструментами информационной войны пытается показать, как они уже все урегулировали, что победа на их стороне. Но на самом деле все гораздо сложнее. Процесс очень болезненный", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил, что в Конгрессе США происходят попытки обязать администрацию президента Джо Байдена применить санкции. Есть сложные переговоры, которые проходят сейчас между США и Германией.

"Непростой разговор был у меня по "Северному потоку-2" в Германии. Поэтому игра далека от завершения", - заявил Кулеба.

Говоря о том случае, когда "Северный поток-2" будет достроен и заработает, глава МИД отметил, что это никоим образом не влияет на транзитный контракт, который уже действует.

Во-вторых, говорит он, не будет ситуации, когда Украина просто потеряет деньги от транзита, потому что ГТС не останется пустой.

"В-третьих, у нас часто ситуацию с "Северным потоком-2" сводят к потере этих 3 млрд долларов за транзит. А на самом деле, там есть еще огромная куча рисков по безопасности, которые с этим связаны. И мы нашим немецким и американским партнерам постоянно подчеркиваем, что это не только об экономике - это о безопасности Украины", - подчернкул Кулеба.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин объявил, что в пятницу, 4 июня, была завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2".

В связи с этим в Украине ожидают, что начнутся провокации и попытки терактов на ГТС.