В Украине обновили цены на газ: сколько будем платить за "голубое топливо" в июле

Цена на газ в июле

Украинцам за газ платить придется больше. По сравнению с первым месяцем лета в июле газ подорожает. Самая высокая цена - 15,5 грн за куб от компании TAS Energy. Самая низкая цена на газ за июль - сразу у нескольких поставщиков - 7,99 грн за куб. Такую месячную ставку предлагают в крупных городах страны компании-поставщики Львовгаз сбыт, Киевгаз сбыт, Харьковгаз сбыт и ряд других.

О том, что ежемесячная цена за газ выросла из-за сезонных факторов сообщает Газправда. Среди причин называют высокий спрос, маленькие запасы в хранилищах и злоупотребления российского Газпрома.

Стоимость газа в июле от 7,99 до 15,5 грн - это цена именно за "голубое топливо", без учета стоимости доставки, которую каждый поставщик рассчитывает отдельно.

Годовые тарифы на газ

В целом по Украине годовая стоимость газа не изменилась. В рамках тарифов на год от газовых компаний цена варьируется от 7,8 до 13,5 грн за куб. Самые высокие годовые цены на газ заявили в Черновицкой, Житомирской и Херсонской областных энергоснабжающих компаниях.

Годовая цена является базовой до апреля 2022 года. Она, обычно, ниже чем ежемесячная. Качество и наполнение услуги при этом остается прежним.

Стоит отметить, что ряд поставщиков прекращают работу. В этом случает пользователей переводят на ППН от "Нафтогаз Украины" - Поставщика последней надежды. У украинцев есть 60 дней, чтобы найти нового поставщика.

В отличие от цены на газ в июле стоимость электроэнергии не выросла, а у многих украинцев добавилась возможность заработать благодаря открытию рынка земли.