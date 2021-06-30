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В Украине обновили цены на газ: сколько будем платить за "голубое топливо" в июле

В Украине обновили цены на газ: сколько будем платить за "голубое топливо" в июле
09:29 Сегодня Телеграф

Цена на газ в июле

Украинцам за газ платить придется больше. По сравнению с первым месяцем лета в июле газ подорожает. Самая высокая цена - 15,5 грн за куб от компании TAS Energy.  Самая низкая цена на газ за июль - сразу у нескольких поставщиков - 7,99 грн за куб. Такую месячную ставку предлагают  в крупных городах страны компании-поставщики Львовгаз сбыт, Киевгаз сбыт, Харьковгаз сбыт и ряд других. 

О том, что ежемесячная цена за газ выросла из-за сезонных факторов сообщает Газправда. Среди причин называют высокий спрос, маленькие запасы в хранилищах и злоупотребления российского Газпрома.  

Стоимость газа в июле от 7,99 до 15,5 грн - это цена именно за "голубое топливо", без учета стоимости доставки, которую каждый поставщик рассчитывает отдельно. 

Годовые тарифы на газ

В целом по Украине годовая стоимость газа не изменилась. В рамках тарифов на год от газовых компаний цена варьируется от  7,8 до 13,5  грн за куб. Самые высокие годовые цены на газ заявили в Черновицкой, Житомирской и Херсонской областных энергоснабжающих компаниях. 

Годовые цены на газ 2021

Годовая цена является базовой до апреля 2022 года. Она, обычно, ниже чем ежемесячная. Качество и наполнение услуги при этом остается прежним.

"Нафтогаз" предлагает платить ему за газ в 1,5 раза дороже и добровольно. В чем суть уникального тарифа? 

Стоит отметить, что ряд поставщиков прекращают работу. В этом случает пользователей переводят на ППН от "Нафтогаз Украины" - Поставщика последней надежды.  У украинцев есть 60 дней, чтобы найти нового поставщика.

В отличие от цены на газ в июле стоимость электроэнергии не выросла, а у многих украинцев  добавилась возможность заработать благодаря открытию рынка земли. 

Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Газ, Цена, "Нафтогаз України", июль2021.
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