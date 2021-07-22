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"Игра еще не завершилась": Кулеба сделал обнадеживающее заявление по поводу "Северного потока-2"

"Игра еще не завершилась": Кулеба сделал обнадеживающее заявление по поводу "Северного потока-2"
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил принятие соглашения США и Германии по "Северному потоку-2" с футбольным матчем, заявив, что у Украины еще может быть серия пенальти. Об этом глава МИД сказал на совместном брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто во время визита в зону ООС.

По словам Кулебы, принятый немецко-американской стороной документ нельзя считать концом истории.

"Игра вчера не завершилась, - считает министр иностранных дел Украины. - Вчера игра из основного времени просто была переведена в овертайм. Но у нас еще есть два тайма. А если надо, то и серия послематчевых пенальти для того, чтобы защитить максимально национальные интересы Украины".

Кулеба отметил, что впереди должны состоятся сертификация и страхование СП-2.

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Как заявил министр, Украина не только выступила с политической оценкой заявления США и Германии, но и сделала четкий юридический шаг. Речь об инициативе консультаций в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Они должны проводиться с целью соблюдения принципов справедливости и безопасности в рамках каких-либо энергетических проектов.

Тем временем, Украина намерена задать ряд вопросов по вчерашнему немецко-американскому заявлению. По словам Кулебы, нужно выяснить, каким образом наши партнеры видят имплементацию этих договоренностей так, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и центральной Европы в целом.

"Вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока 2", - сказал глава МИД. – Это, собственно, главная претензия Украины к этому заявлению. Там написаны недостаточно четкие и конкретные вещи в блоке по безопасности".

Кроме того, Украина хочет спросить о том, каким образом СП-2 буде заведен под действие третьего энергетического пакета ЕС.

Кулеба отметил, что конкретные переговоры будут направлены на защиту национальных интересов Украины и стран центральной Европы, которые также могут пострадать от запуска газопровода.

Напомним, президент США Джо Байден сделал заявление о том, что на данном этапе реализации проект "Северный поток-2" уже не остановить.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Украина, Дмитрий Кулеба, Северный поток-2.
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