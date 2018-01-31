Названы причины обвала курса доллара на межбанке
Новости Бизнеса: Курс доллара на межбанке рухнул из-за иностранных вливаний и аграриев.
Мощная распродажа валюты второй день к ряду обваливает межбанковский курс доллара. 30 января он рухнул на 23 копейки (на 52 за два дня), и закрепился к вечеру в рамках 27,96-27,98 грн./$.
Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает Ubr.ua.
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Курсовой обвал начался с самого утра с 7-копеечного удешевления доллара к 28,05-28,15 грн./$, а затем стал ускоряться. Уже к 10 часам, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, безналичный рынок оказался в рамках 28,01-28,08 грн./$, а к обеду вышел на психологический уровень в 28,0 грн./$.
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Казначеи называли сразу три причины удешевления доллара. Во-первых, валюту конвертировали под новое размещение Минфином облигаций внутреннего госзайма. «Было крупное размещение трехмесячных гривневых ОВГЗ - на 3 млрд. грн. под 16,5% годовых. В нем приняли участие иностранцы, которые заводили валюту в страну и конвертировали ее в нашу гривну», - рассказал Гриненко.
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Вторая причина - это безналичные распродажи аграриев, которые до этого придерживали свою валютную выручку.
«Существенное снижение, по нашему мнению, связано с реализацией отложенного предложения (в основном со стороны аграриев) на развороте тренда», - подтвердил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
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На третье место сегодня ставили наличный фактор, ссылаясь на активную конвертацию населением доллара. Того, что люди скупали с середины января в ожидании девальвации гривни.
«Наличный рынок поддерживает опережающие межбанк темпы укрепления гривны, подогреваемый ростом предложения валюты со стороны неудачно сыгравших «на повышение» спекулянтов: там уровень котировок снизился с утренних 27,96-28,04 грн./$ до 27,84-27,92 грн./$ к середине дня», - объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
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В Киеве минимальный курс продажи доллара людям вообще достиг 27,90 грн./$. Его ставили небанковские финучреждения. В банковских же обменниках самую дешевую валюту можно было приобрести по 28,96-28,98 грн./$ (в банке «Глобус» и Радабанке), а максимальный курс держался на уровне 28,50 грн./$ (Райффайзен Банк Аваль).
Большинство же банков продавали доллар в рамках 28,05-28,30 грн./$: Universal Bank, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, ПУМБ, Проминвестбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Кредобанк, УкрСиббанк, Правэкс-банк, Альфа-Банк, Укргазбанк.
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В Нацбанке были готовы к сбросу доллара, потому с самого утра встали на выкуп валюты в режиме наилучшего курса. По итогам дня совокупно приобрели $40 млн.: выкуп происходил в рамках 27,98-28,02 грн./$, но более всего сделок заключил на 27,98 грн./$. «Поддержка НБУ (покупка доллара через RFQ) лишь снижает темпы укрепления гривны», - заметил Станислав Верхградский.
Завтра регулятору может снова повезти с пополнением золотовалютных резервов. Финансисты допускают, что нерезиденты захотят докупить украинских ОВГЗ и на вторичном рынке, потому им потребуется гривна. Кроме того, казначеи не исключают обильных валютных продаж от аграриев, потому продолжают говорить об укреплении гривни.
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«В среду предполагаем старт рынка на широком спреде 27,90-28,0 грн./$, с дальнейшей коррекцией в сторону дневного тренда», - сказал Верхградский. Олег Куринной закладывает те же 27,90-28,0 грн./$ на весь день. А их коллеги не исключают и более глубокого укрепления гривни.
«Если цена не удержится в районе 28,0 грн./$, то будем ждать снижения в область 27,60-27,80 грн./$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.