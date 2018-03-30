https://telegraf.com.ua/files/2018/03/DY9AC97WkAAJqeD-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/3983992-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-30-marta-dollar-sushhestvenno-podorozhal.html
Официальный курс валют на 30 марта: доллар существенно подорожал
09:03 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Бизнеса: По данным официального курса валют от Нацбанка Украины на 30 марта доллар США подорожал, а европейская валюта стала дешевле.
Национальный банк Украины на пятницу, 30 марта 2018 года, ослабил официальный курс гривни на 14 копеек - до 26,5435 грн за доллар против 26,4052 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,7042 грн против 32,7372 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,5953 грн, накануне - 4,5874 грн.
Как сообщалось, Национальный банк расширяет возможности банков для проведения операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.
Telegraf.com.ua