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Официальный курс валют на 30 марта: доллар существенно подорожал
09:03 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: По данным официального курса валют от Нацбанка Украины на 30 марта доллар США подорожал, а европейская валюта стала дешевле.

Национальный банк Украины на пятницу, 30 марта 2018 года, ослабил официальный курс гривни на 14 копеек - до 26,5435 грн за доллар против 26,4052 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,7042 грн против 32,7372 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,5953 грн, накануне - 4,5874 грн.

Как сообщалось, Национальный банк расширяет возможности банков для проведения операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
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