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В Украине начали действовать новые бюджетные счета для уплаты налогов

Налоги
17:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Государственная фискальная служба сообщает, что с 2 июля в стране начали действовать новые бюджетные счета для уплаты налогов.

С 2 июля 2018 года в Украине начали действовать новые бюджетные счета для уплаты налогов в связи с введением централизованной модели выполнения доходной части бюджетов. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

"В связи с введением централизованной модели выполнения доходной части бюджетов с июля 2018 будут действовать новые реквизиты счетов, открытых на балансе Государственной казначейской службы Украины", - отметили в ГФС.

В фискальной службе напомнили, что датой начала осуществления операций по вышеуказанным счетам определено 2 июля 2018 года.

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Как сообщалось, в начале декабря 2017 года правительство приняло решение о введении единой системы обслуживания бюджетов "Е-Казна".

Используя систему дистанционного обслуживания "Клиент казначейства - Казначейство" и централизованную модель выполнения доходной части, местные бюджеты получили возможность отслеживать состояние поступлений в бюджет в режиме реального времени без посещения органа казначейства.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Введение, Выполнение, ГФС, Доходная часть бюджета, Новые бюджетные счета, Уплата налогов, Централизованная модель.
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