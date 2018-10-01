В ГФС назвали сумму военного сбора, уплаченного украинцами в этом году

В период с января по август 2018 года в государственный бюджет уплачено 11,8 миллиарда гривен военного сбора, что на 24,4% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По данным ведомства, запланированные показатели поступлений от военного сбора за указанный период выполнены на 102,3%, дополнительно уплачено 259,4 миллиона гривен.

"Нынешние показатели превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Напомним: что ставка военного сбора составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, которые получают доходы в Украине.