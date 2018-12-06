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Гривня укрепилась к евро и доллару: Нацбанк установил курс валют

Гривня укрепилась к евро и доллару: Нацбанк установил курс валют
08:28 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: После резкого роста на прошлой неделе доллар продолжает снижаться, гривня укрепилась на 15 копеек.

На четверг, 6 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,97 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 15 копеек.

Евро заметно подешевел – на 32 копеек, до 31,76 грн/€.

Курсы валют на 06.12.2018:

100 долларов США – 2797.5656

100 евро – 3176.3560

100 польских злотых – 741.6887

10 российских рублей – 4.1865

 100 швейцарских франков – 2803.9866

100 юаней – 408.0202

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

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Курс валют, Официальный курс гривни, 3 декабря, Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Официальный курс валют от НБУ.
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