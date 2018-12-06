Гривня укрепилась к евро и доллару: Нацбанк установил курс валют

На четверг, 6 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,97 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 15 копеек.
Евро заметно подешевел – на 32 копеек, до 31,76 грн/€.
Курсы валют на 06.12.2018:
100 долларов США – 2797.5656
100 евро – 3176.3560
100 польских злотых – 741.6887
10 российских рублей – 4.1865
100 швейцарских франков – 2803.9866
100 юаней – 408.0202
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.