Гривня еще укрепилась к доллару и евро: НБУ опубликовал курс валют на 7 декабря

На пятницу, 7 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,87 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 10 копеек.
Евро подешевел на 12 копеек, до 31,64 грн/€.
Курсы валют на 07.12.2018:
100 долларов США – 2787.9569
100 евро – 3164.6099
100 польских злотых – 737.9982
10 российских рублей – 4.1775
100 швейцарских франков – 2799.5487
100 юаней – 404.4798
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.