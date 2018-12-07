Гривня еще укрепилась к доллару и евро: НБУ опубликовал курс валют на 7 декабря

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 7 декабря: 100 USD – 2787.9569 грн; 100 EUR – 3164.6099 грн.

На пятницу, 7 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,87 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 10 копеек.

Евро подешевел на 12 копеек, до 31,64 грн/€.

Курсы валют на 07.12.2018:

100 долларов США – 2787.9569

100 евро – 3164.6099

100 польских злотых – 737.9982

10 российских рублей – 4.1775

100 швейцарских франков – 2799.5487

100 юаней – 404.4798

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.