Доллар плавно снижается, а евро дорожает: НБУ установил курс валют на 11 декабря

На вторник, 11 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,68 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 10 копеек.
Евро подорожал до 31,50 грн/€.
Курсы валют на 11.12.2018:
100 долларов США – 2777.6824
100 евро – 3173,5021
100 польских злотых – 739.3822
10 российских рублей – 4.1933
100 швейцарских франков – 2809.6522
100 фунтов стерлингов - 3516.5407
100 юаней – 401.8770
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.