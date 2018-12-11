Доллар плавно снижается, а евро дорожает: НБУ установил курс валют на 11 декабря

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 11 декабря: 100 USD – 2777,6824 гривни; 100 EUR – 3173,5021 гривни.

На вторник, 11 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,68 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 10 копеек.

Евро подорожал до 31,50 грн/€.

Курсы валют на 11.12.2018:

100 долларов США – 2777.6824

100 евро – 3173,5021

100 польских злотых – 739.3822

10 российских рублей – 4.1933

100 швейцарских франков – 2809.6522

100 фунтов стерлингов - 3516.5407

100 юаней – 401.8770

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.