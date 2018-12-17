Евро и доллар упали в цене: НБУ опубликовал курс валют на 17 декабря

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 17 декабря: 100 USD – 2783.7123 грн; 100 EUR – 3141.4193 грн.

На понедельник, 17 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,84 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на три копейки.

Значительно сильнее было падение евро - на 28 копеек до 31,41 гривни за евро.

Курсы валют на 17.12.2018:

100 долларов США – 2783.7123

100 евро – 3141.4193

100 польских злотых – 731.0046

10 российских рублей – 4.1902

100 швейцарских франков – 2791.3802

100 юаней – 403.3666

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.