Евро и доллар упали в цене: НБУ опубликовал курс валют на 17 декабря

На понедельник, 17 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,84 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на три копейки.
Значительно сильнее было падение евро - на 28 копеек до 31,41 гривни за евро.
Курсы валют на 17.12.2018:
100 долларов США – 2783.7123
100 евро – 3141.4193
100 польских злотых – 731.0046
10 российских рублей – 4.1902
100 швейцарских франков – 2791.3802
100 юаней – 403.3666
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.