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В Украине подорожали доллар и евро: НБУ опубликовал курс валют на 18 декабря

В Украине подорожали доллар и евро: НБУ опубликовал курс валют на 18 декабря
08:22 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба НБУ

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 18 декабря: 100 USD – 2788,6082 гривни; 100 EUR – 3162,5606 гривни.

На вторник, 18 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,89 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар вырос на 5 копеек.

Евро вырос на 22 копейки - до 31,63 гривни за евро.

Курсы валют на 18.12.2018:

100 долларов США – 2788.6082

100 евро – 3162.5606

100 польских злотых – 738.3123

10 российских рублей – 4.1858

100 швейцарских франков – 2810.1658

100 юаней – 404.3058

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

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Все по теме:

Евро, Доллар, Валюта, Национальный банк Украины, Курс валют, Курс валют от НБУ на 18 декабря.
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