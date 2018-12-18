В Украине подорожали доллар и евро: НБУ опубликовал курс валют на 18 декабря

На вторник, 18 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,89 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар вырос на 5 копеек.
Евро вырос на 22 копейки - до 31,63 гривни за евро.
Курсы валют на 18.12.2018:
100 долларов США – 2788.6082
100 евро – 3162.5606
100 польских злотых – 738.3123
10 российских рублей – 4.1858
100 швейцарских франков – 2810.1658
100 юаней – 404.3058
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.