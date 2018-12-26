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Среда, 26.12.2018
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Курс валют от НБУ на 26 декабря: гривня укрепляет позиции

Курс валют от НБУ на 26 декабря: гривня укрепляет позиции
08:40 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 26 декабря: 100 USD – 2743.3934 грн; 100 EUR – 3131.3092 гривни.

На среду, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,43 грн/$, к евро - 31,31 грн/евро.

Об этом сообщает НБУ.

Курсы валют на 26.12.2018:

100 долларов США – 2743.3934

100 евро – 3131.3092

100 польских злотых – 730.7436

10 российских рублей – 4.0339

100 швейцарских франков – 2768.1305

100 юаней – 397.2482

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Гривня, Курс валют от НБУ на 26 декабря.
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