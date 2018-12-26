Курс валют от НБУ на 26 декабря: гривня укрепляет позиции

На среду, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,43 грн/$, к евро - 31,31 грн/евро.
Об этом сообщает НБУ.
Курсы валют на 26.12.2018:
100 долларов США – 2743.3934
100 евро – 3131.3092
100 польских злотых – 730.7436
10 российских рублей – 4.0339
100 швейцарских франков – 2768.1305
100 юаней – 397.2482
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.