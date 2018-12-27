Под конец года гривня укрепилась: НБУ дал свежий курс валют

На четверг, 27 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,27 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 16 копеек.
Евро подешевел на 20 копеек - до 31,11 гривни за евро.
Курсы валют на 27.12.2018:
100 долларов США – 2726.7788
100 евро – 3110.7093
100 польских злотых – 725.9870
10 российских рублей – 3.9584
100 швейцарских франков – 2749.9198
100 юаней – 395.1110
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.