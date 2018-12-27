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Под конец года гривня укрепилась: НБУ дал свежий курс валют

Под конец года гривня укрепилась: НБУ дал свежий курс валют
09:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 27 декабря 2018 года.

На четверг, 27 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,27 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 16 копеек.

Евро подешевел на 20 копеек - до 31,11 гривни за евро.

Курсы валют на 27.12.2018:

100 долларов США – 2726.7788

100 евро – 3110.7093

100 польских злотых – 725.9870

10 российских рублей – 3.9584

100 швейцарских франков – 2749.9198 

100 юаней – 395.1110

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Валюта, Курс валют, Курс валют от НБУ, Курс валют от НБУ 27 декабря.
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