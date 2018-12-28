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Курс валют от НБУ: гривня сдает позиции

Курс валют от НБУ: гривня сдает позиции
08:11 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Нацбанк на 28 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2745.4979, 100 EUR – 3123.5530.

На пятницу, 28 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,46 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 19 копеек.

Евро подорожал на 13 копеек - до 31,24 гривни за евро.

Курсы валют на 28.12.2018:

100 долларов США – 2745.4979

100 евро – 3123.5530

100 польских злотых – 727.3380

10 российских рублей – 3.9861

100 швейцарских франков – 2769.3527

100 юаней – 399.8967

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

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НБУ, Гривна, Евро, Курс гривни, Курс даллара, Курс валют от НБУ.
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