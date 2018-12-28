Курс валют от НБУ: гривня сдает позиции

На пятницу, 28 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,46 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 19 копеек.
Евро подорожал на 13 копеек - до 31,24 гривни за евро.
Курсы валют на 28.12.2018:
100 долларов США – 2745.4979
100 евро – 3123.5530
100 польских злотых – 727.3380
10 российских рублей – 3.9861
100 швейцарских франков – 2769.3527
100 юаней – 399.8967
Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.
Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.