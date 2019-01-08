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Курс валют на 8 января: гривна незначительно ослабла

Курс валют на 8 января: гривна незначительно ослабла
08:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил следующий курс валют на 8 января 2019 года.

Национальный банк Украины на вторник, 8 январь 2019 года, ослабил официальный курс гривни на 20 копеек - до 27,7094 грн за доллар против 27,5117 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,7094 грн за доллар против 27,5117 грн за доллар в пятницу, гривни к евро установлен на уровне 31,5970 грн против 31,2203 грн 4 января.

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Курсы валют на 08.01.2019:

100 долларов США – 2770.94

100 евро – 3159.7

100 польских злотых – 735.5502

10 российских рублей – 3.9887

100 швейцарских франков – 2807.127

100 юаней – 403.64

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Гривна, Доллар, Нацбанк, Валюта, Курс валют.
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