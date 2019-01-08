Вступает в силу постановление НБУ, разрешающее обменивать валюту на почте

Новости Бизнеса: В почтовых отделениях можно будет обменять валюту, операторам необходимо получить специальную лицензию.

Украинцы смогут купить и продать иностранную валюту не только в банках или обменных пунктах небанковских финансовых учреждений (НУФ), но и в почтовых отделениях, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на сайте.

Соответствующие изменения утверждены постановлением центробанка №9 от 2 января 2019 года "Об утверждении изменений в отдельные нормативно-правовые акты НБУ" и вступают в силу 7 февраля 2019 года одновременно с введением в силу закона "О валюте и валютных операциях".

Согласно постановлению, операторы почтовой связи смогут получить в НБУ лицензии на проведение банковских операций при наличии более 50 структурных подразделений, которые располагаются на 50% территории Украины; получении не менее 50% доходов от деятельности в сфере оказания почтовых услуг; соответствии требованиям финансового состояния, структуры собственности, репутации и профпригодности руководящего состава.

Кроме того, НБУ смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме небанковским финансовым учреждениям.

В частности, вдвое уменьшен минимальный размер собственного капитала НФУ до 5 млн грн с 10 млн грн при условии, что финансовое учреждение будет осуществлять такую деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений. Каждое последующее увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального собственного капитала на 5 млн грн вместо 10 млн грн. НБУ также отменил требование о наличии у НФУ не менее пяти структурных подразделений, помещения которых соответствуют требованиям Нацбанка, регулирующих порядок проведения валютно-обменных операций и по вопросам организации защиты помещений НФУ.

Небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, будут иметь шесть месяцев переходного периода, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. Отсчет переходного периода стартует с даты введения в действие закона "О валюте и валютных операциях", то есть с 7 февраля 2019 года, и продлится до 7 августа 2019 года.

Небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, имеющие генеральные лицензии на осуществление деятельности по обмену валют, полученные до дня введения в действие закона "О валюте и валютных операциях", смогут и в дальнейшем осуществлять валютно-обменные операции на основании этих лицензий.

Для субъектов, которые такой лицензии не имеют, но намерены осуществлять валютные операции по переводу средств и торговать валютными ценностями в наличной форме, НБУ установил порядок и условия оформления соответствующей лицензии.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.