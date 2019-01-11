Скачать
Пятница, 11.01.2019
На шахте в Днепропетровской области вспыхнул метан, горняки получили ожоги
На шахте в Павлограде произошла вспышка метана, пострадали горняки
Итоги 10 января: Порошенко с орденом, глава &quot;Укрзализныци&quot; и в Карпатах нашелся турист
Итоги 10 января: Порошенко с орденом и новый глава "Укрзализныци"
Шахтер официально подписал Соломона
Шахтер официально подписал Соломона
Прикольные поздравления со Старым Новым годом
Прикольные поздравления со Старым Новым годом

Свежий курс валют от НБУ: гривня продолжает дешеветь

Свежий курс валют от НБУ: гривня продолжает дешеветь
09:13 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на пятницу, 11 января, снизил официальный курс гривни на 15 копеек - до 28,2701 грн за доллар.

На пятницу, 11 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,27 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем – 10 января - доллар подорожал на 15 копеек.

Евро подорожал на 40 копеек - до 32,61 гривни за евро.

Курсы валют на 11.01.2019:

100 долларов США – 2827.0148

100 евро – 3260.9616

100 польских злотых – 759.0869

10 российских рублей – 4.2282

100 швейцарских франков – 2891.9489

100 юаней – 416.9334

Банкнота в 500 евро прекращает существование

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс валют, Гривня, Курс валют на 11 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Щедрый вечер (Васильев вечер): история, традиции и особенности празднования
02 "Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании
03 Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы
04 День в ООС: Оккупанты четыре раза обстреливали позиции ВСУ
05 Миротворцы ООН на Донбассе: ОБСЕ обещает поддержку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
В Минобороны уточнили, сколько будут получать украинские военные
В Минобороны уточнили, сколько будут получать военные
В Карпатах нашелся турист, который заблудился на Рождество
В Карпатах нашелся турист, который заблудился 6 января
Рецепт дня: жаркое из свинины с картофелем и грибами
Рецепт дня: жаркое из свинины с картофелем и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь