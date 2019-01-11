Свежий курс валют от НБУ: гривня продолжает дешеветь

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на пятницу, 11 января, снизил официальный курс гривни на 15 копеек - до 28,2701 грн за доллар.

На пятницу, 11 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,27 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем – 10 января - доллар подорожал на 15 копеек.

Евро подорожал на 40 копеек - до 32,61 гривни за евро.

Курсы валют на 11.01.2019:

100 долларов США – 2827.0148

100 евро – 3260.9616

100 польских злотых – 759.0869

10 российских рублей – 4.2282

100 швейцарских франков – 2891.9489

100 юаней – 416.9334

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.