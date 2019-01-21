Доллар и евро упали в цене: курс валют НБУ на 21 января

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на понедельник, 21 января, курс доллара на уровне 27,98 грн.

На понедельник, 21 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,98 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем - 18 января - доллар подешевел на 5 копеек.

Евро тоже подешевел на 5 копеек - до 31,90 гривни за евро.

Курсы валют на 21.01.2019:

100 долларов США - 2798.0832

100 евро - 3190.3745

100 польских злотых - 743.1400

10 российских рублей - 4.2184

100 швейцарских франков - 2815.6160

100 юаней - 412.7744

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.