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Курс валют на 22 января: валюта дешевеет

Курс валют на 22 января: валюта дешевеет
08:58 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 22 января: 100 USD – 2794,8597 гривни; 100 EUR – 3175,5196 гривни.

На вторник, 22 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,95 грн/$. Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем - 21 января - доллар подешевел на 3 копейки.

Евро подешевел сразу на 15 копеек - до 31,75 гривни за евро.

Курсы валют на 21.01.2019:

100 долларов США - 2794.8597

100 евро - 3175.5196

100 польских злотых - 740.0246

10 российских рублей - 4.2114

100 швейцарских франков - 2799.5412

100 юаней - 411.1344

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

 

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Валюта, Курс валют, Официальный курс НБУ, Официальный курс НБУ на 22 января.
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