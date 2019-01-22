Курс валют на 22 января: валюта дешевеет

На вторник, 22 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,95 грн/$. Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем - 21 января - доллар подешевел на 3 копейки.
Евро подешевел сразу на 15 копеек - до 31,75 гривни за евро.
Курсы валют на 21.01.2019:
100 долларов США - 2794.8597
100 евро - 3175.5196
100 польских злотых - 740.0246
10 российских рублей - 4.2114
100 швейцарских франков - 2799.5412
100 юаней - 411.1344
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.