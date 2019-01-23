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ПриватБанк запускает сервис выдачи наличных на кассе

ПриватБанк запускает сервис выдачи наличных на кассе
14:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Покупка с выдачей налички – это сервис, которым пользуются жители большинства стран ЕС.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" совместно с Mastercard и сетью автозаправочных комплексов WOG запустили новый пилотный проект по выдаче наличных на кассе при оплате покупок банковской картой.

Как сообщили в пресс-службе финучреждения, данная услуга уже доступна клиентам банка на всех автозаправках WOG.

"Покупка с выдачей налички – это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы. Если вы расплачиваетесь в торговой сети картой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат", - цитирует пресс-служба руководителя направления по работе с торговыми предприятиями "ПриватБанка" Евгения Васильцова.

В сообщении отмечается, что в случае, если покупателю нужны наличные в пределах небольшой суммы – а данная услуга позволяет получить на кассе супермаркета до 500 грн – достаточно во время оплаты покупки топлива или сопутствующих товаров картой попросить у кассира выдать необходимую сумму "живыми деньгами".

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"Покупка товара и оплата его картой является обязательным условием для получения наличных. Снять наличные можно с любой дебетовой карты "ПриватБанка" (зарплатной, студенческой, социальной) с магнитной полосой, получение средств с кредитного счета на первом этапе внедрения услуги не предусмотрено", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, "ПриватБанк" работает над доступностью данного функционала для всех клиентов банка, а компания Mastercard в Украине – над доступностью данного сервиса для пользователей других банков.

"Сейчас мы продолжаем активную работу над расширением экосистемы партнеров, чтобы услуга снятия наличных на кассе стала доступна максимальному числу украинцев – держателям карт различных банков, и воспользоваться ею стало возможным во всех ключевых точках торгово-сервисной сети страны", - цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрия Батхина.

ПриватБанк планирует предоставлять услуги после распознавания лиц и отпечатков

Справка. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам 2018 года "ПриватБанк" получил 11,7 млрд грн прибыли. В текущем году банк планирует получить свыше 9 млрд грн прибыли.

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ПриватБанк, Mastercard, WOG, Наличка.
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